Apple hatte im September mit iOS 17 ein großes Update veröffentlicht. Die Nutzer haben den Sprung von iOS 16 allerdings zunächst nur langsam vollzogen. Nach den jüngsten Daten von Mixpanel hat die Adoptionsrate des aktuellen Apple-Betriebssystems jedoch mittlerweile die 60-Prozent-Marke überschritten.

Schnelles Wachstum nach anfänglicher Zurückhaltung

Der Weg von iOS 17 zu einer großen Nutzerschaft begann mit einem schleppenden Start. Nach der Veröffentlichung am 18. September hielten viele Nutzer an iOS 16.6.1 fest, das auch einen Monat nach dem Debüt von iOS 17 noch die am häufigsten installierte Version war. Diese Zurückhaltung setzte sich bis Ende Oktober fort, bis iOS 17 mit der Veröffentlichung von iOS 17.1 an Zugkraft gewann.

Die signifikante Verschiebung der Adoptionsrate trat etwa zwei Monate nach der Markteinführung ein. In diesem Zeitraum übertrafen die kombinierten Iterationen von iOS 17 schließlich die Installationsbasis von iOS 16.6.1. Ein bemerkenswerter Anstieg war über die Thanksgiving-Feiertage zu verzeichnen, wodurch die Adoptionsrate die 50 %-Marke überschritt. Nach den Daten des Analyseunternehmens Mixpanel läuft iOS 17 und seine Updates jetzt auf über 60 % der iPhones.

Die anfängliche Zurückhaltung der iPhone-Nutzer beim Upgrade ist in der Regel auf Fehler in den ersten Versionen von großen OS-Updates zurückzuführen. Apple musste bei iOS 17 sogar drei schnelle Patches nachliefern, was zur Zurückhaltung der Nutzer beitrug. Die zögerliche Haltung gegenüber größeren Systemupdates ist somit kein neues Phänomen. Vor genau einem Jahr war iOS 16 laut Daten von Mixpanel auf 66 % der iPhones installiert. Am 5. Dezember 2019 fand iOS 13 den Weg auf 73 % der iPhones.

Aktualisierung auf iOS 17

Für iPhone-Benutzer, die auf iOS 17 aktualisieren möchten, ist der Prozess einfach. Die Updates können direkt auf dem Gerät installiert werden, indem man zur App „Einstellungen“ und dann zu „Allgemein“ > „Softwareaktualisierung“ navigiert. iOS 17 ist für das iPhone XS und neuere Modelle verfügbar.

