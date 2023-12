Apple Vision Pro kommt zwar erst Anfang nächsten Jahres in den USA auf den Markt, aber Besitzer eines iPhone 15 Pro sind bereits jetzt in der Lage räumliche Videos aufzunehmen, die mit dem Headset betrachtet werden können. Während wir noch auf Apples Mixed-Reality-Headset warten, konnten Medienvertreter erneut eine Proberunde unternehmen und die mit dem iPhone 15 Pro aufgenommenen 3D-Videos begutachten. Dabei zeigte sich, dass wir uns auf ein intensives und emotionales Erlebnis freuen können.

Natürlich kann das iPhone 15 Pro nur die räumlichen Videos aufnehmen und nicht in 3D darstellen. Auf einem iPhone und anderen Geräten werden räumliche Aufnahmen als normale, zweidimensionale Videos angezeigt. Auf der Vision Pro werden die Videos dann zum Leben erweckt, weswegen Apple ausgewählte Pressevertreter bereits im vergangenen Monat eingeladen hatte, um die Funktion in vollem Umfang zu präsentieren.

Die ersten Kritiken der Presse waren durchweg positiv. Journalisten, die räumliche Videos bei Apple aufgenommen und erlebt hatten, beschrieben es als ein lebendiges und lebensechtes Erlebnis. Dieser Eindruck wurde nun auf dem neuen Event bestätigt. Dabei legte Apple großen Wert auf emotionale Momente und schlug den Medienvertretern vor, zu Hause Videos aufzunehmen, um diese auf dem Event mit der Vision Pro erneut zu erleben.

Scott Stein von CNET hebt die emotionale Verbindung hervor, die sich beim Betrachten von Videos von Familienmitgliedern einstellt, wobei er insbesondere den Augenkontakt und die Lebendigkeit hervorhebt. Seine Erfahrung im Naturkundemuseum, wo er sich Exponate in 3D ansah, beschreibt er als eine nostalgische und immersive Reise. Er schreibt:

„Am eindrucksvollsten waren für mich die Clips, in denen ich das iPhone in Sichtweite meiner Familie hielt. Ein Clip, in dem ich bei Thanksgiving mit meiner Mutter im Haus meiner Schwester am Tisch sitze und ihr erzähle, dass ich für ein zukünftiges Projekt in 3D aufnehme. Sie zog die Augenbrauen etwas hoch, und die Art und Weise, wie sie mich in 3D ansah – in einem Maßstab, der fast der normalen Größe entsprach, und mit der sie scheinbar Augenkontakt aufnahm – gab mir das Gefühl, fast dabei zu sein. Ich wollte durch das Fenster mit den unscharfen Rändern klettern und meine Familie auf der anderen Seite wiedersehen.

Lance Ulanoff von TechRadar zeigt sich erstaunt über die Qualität und den immersiven Aspekt von Panoramabildern. Er erwähnt ebenfalls die verstärkte emotionale Reaktion, die das Betrachten von Familienvideos in 3D hervorruft. Ähnlich äußert sich Raymond Wong von Inverse über die lebensechte Qualität und die emotionale Wirkung beim Betrachten von räumlichen Videos seiner Mutter. Wong berichtet:

„Ich denke, Apple hatte recht, als sie vorschlugen, sentimentale Inhalte in räumlichen Videos festzuhalten. So cool es auch war, meine Kollegen im Büro und eine Bar in der dritten Dimension zu sehen, ich glaube nicht, dass das Wiedersehen mit diesen Clips dieselbe Wirkung auf mich hatte wie die Clips von meiner Familie. Ich vermute, wenn die Leute erst einmal die Gelegenheit haben, ihre eigenen Inhalte in Vision Pro zu sehen, werden sie ein besseres Gefühl dafür bekommen, wann sie das Symbol für räumliche Videos in der Kamera-App auf ihrem iPhone antippen sollten und wann nicht.“

Josh Rubin von Cool Hunting stellt fest, dass die Videoqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharf bleibt, und empfiehlt, dass die besten Szenen für räumliche Videos solche mit mehreren Fokuspunkten innerhalb eines Bereichs von ca. 0,5 bis 2,5 Metern sind. Er rät von übermäßigen Kamerabewegungen ab, um Desorientierung und Übelkeit zu vermeiden. Rubin erklärt:

Auch der Technologiejournalist David Imel konnte Apples neue 3D-Welt erkunden und nutzte die Gelegenheit, in einige seiner Panorama-Aufnahmen abzutauchen:

I tried the Vision Pro again yesterday with my own spacial videos and Panoramas. I used a bunch of my film photography panos and I just have to say, they have never felt so immersive.

In the photos with mountains it’s as close as I’ve felt to when I was standing there. https://t.co/YCEm4u4mVT pic.twitter.com/RTM4pvzGkK

— David ImeI (@DurvidImel) December 14, 2023