Ugreen hat mit der Nexode Pro Serie eine neue Generation an Schnellladegeräten angekündigt. Die neue Nexode Pro Serie umfasst vier Ladegeräte, von denen die Ladegeräte mit 100W und 160W ab sofort verfügbar sind. Zur Markteinführung bietet Ugreen auf den jeweiligen Amazon Produktseiten einen Rabatt-Code an, mit denen ihr 15 Prozent auf den Verkaufspreis sparen könnt.

Ugreen kündigt neue Nexode Pro Serie an

USB-C Ladegeräte sind gefragter denn je. In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Hersteller ihre Geräte auf USB-C ausgerüstet. Im September dieses Jahres hat Apple seine iPhone 15 Familie von Lighting auf USB-C umgerüstet, so dass dieser Anschluss noch einmal an Bedeutung dazu gewonnen hat. Allerdings liefert Apple – genau wie viele andere Hersteller – seine Smartphones ohne Ladegerät aus. Dabei muss guter Rat nicht unbedingt teuer sein.

Nun hat Ugreen die neueste Familie seiner Nexode Ladegeräte – die Nexode Pro Serie – präsentiert. Diese fortschrittliche Serie von GaN-Ladegeräten bietet Modelle mit 65W, 100W und 160W, die alle mit mehrfachen, flexiblen, energiesparenden und sicheren Lademöglichkeiten ausgestattet sind. Egal, ob Zuhause, im Büro, im Urlaub oder wo auch immer, ein USB-C Ladegerät ist unser stetiger Begleiter.

Die vier Charger-Modelle sind kompatibel mit verschiedenen Schnellladeprotokollen und ermöglichen simultanes Laden mehrerer Geräte durch eine Kombination aus USB-C- und USB-A-Anschlüssen. Die Schnelllader sind dabei mit nahezu allen modernen Elektronikgeräten kompatibel und unterstützen verschiedene Schnellladeprotokolle, darunter beispielsweise Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), Supercharge-Protokoll (SCP), Adaptive Fast Charging (AFC) sowie PPS 45W Samsung Super Fast Charging 2.0.

Die Nexode Pro Serie im Überblick

Ebenfalls ausgestattet mit zwei USB-C- und einem USB-A-Anschluss zum parallelen Laden von bis zu drei Geräten. Verfügt über Super Fast 100 Watt Charging. Referenz: Lädt ein 14 Zoll MacBook Pro von Null auf 86 Prozent in einer Stunde auf. Preis: 74,99 Euro (15 Prozent Einführungsrabatt) Nexode Pro 160W: Das leistungsstärkste Modell mit vier Anschlüssen (drei USB-C und ein USB-A) eignet sich ideal für das gleichzeitige Schnellladen mehrerer Geräte (bis zu vier). Verfügt über Ultra Fast 160 Watt Charging. Referenz: Lädt ein 16 Zoll MacBook Pro von Null auf 86 Prozent in nur einer Stunde auf. Preis: 119,99 Euro (15 Prozent Einführungsrabatt).

Die Ladeleistung der einzelnen Ports hängt maßgeblich von den genutzten Anschlüssen ab. Hier informiert jeweils die Amazon Produktseite, wieviel Leistung an welchen Port bei Nutzung unterschiedlicher Anschlussbeleggungen zur Verfügung steht.

Nexode Pro 100W 3-Port und Nexode Pro 160W 4-Port sind ab sofort verfügbar. Der Nexode Pro 65W sowie der Nexode 65W Ultra-Sim erscheinen beide im Januar 2024. Zur Markteinführung erhaltet ihr 15 Prozent Rabatt.

