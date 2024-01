Apple hat bekannt gegeben, dass die jährliche Aktionärsversammlung in diesem Jahr am 28. Februar stattfinden wird. Die Hauptversammlung wird allerdings nicht als „Vor-Ort-Event“, sondern in einem virtuellen Format durchgeführt.

Apple Aktionärsversammlung findet am 28. Februar 2024 statt

Apple hat in der Nacht zu heute zwei wichtige Meldungen für Investoren bekannt gegeben. Auf der einen Seite verkündigte der Hersteller aus Cupertino, dass Dr. Wanda Austin zum Apple Aufsichtsrat dazustehen wird, während Al Gore und James Bell in den Ruhestand gehen und auf der anderen Seite hat Apple den Termin für die jährliche Aktionärsversammlung veröffentlicht.

Es heißt

Apple wird die Jahreshauptversammlung 2024 am 28. Februar 2024 um 9:00 Uhr P.T. in einem virtuellen Format ausrichten. Sie können an der Versammlung teilnehmen, indem Sie am Tag der Versammlung www.virtualshareholdermeeting.com/AAPL2024 besuchen. Die Bank, der Broker oder eine andere Organisation, die Ihre Apple-Aktien hält, stellt Ihnen Proxy-Materialien aus, die eine eindeutige Kontrollnummer enthalten. Sie benötigen diese eindeutige Kontrollnummer, um an der Versammlung teilzunehmen und während dieser abzustimmen. Der Stichtag für die Versammlung ist der 2. Januar 2024. Weitere Einzelheiten zur Versammlung und den Angelegenheiten, über die abgestimmt werden soll, finden Sie in unserer Vollmachtserklärung.

Im vergangenen Jahr fanden unter anderem Aufsichtsratswahlen statt und es wurde intensiv über die China-Politik des Unternehmens diskutiert. Welche Themen in diesem Jahr – neben den Aufsichtsratswahlen – im Fokus stehen, ist aktuell noch nicht bekannt.

