Langsam aber sicher bewegen wir uns auf den mit Spannung erwarteten Release von Apples Vision Pro Headset zu. Apple Vision Pro wird in den USA ab dem 2. Februar 2024 erhältlich sein, wobei der Vorverkauf bereits am 19. Januar 2024 startet. Wie MacRumors berichtet, hat Apple heute die wichtigsten Vorbereitungen für Kunden erläutert, die das neue Mixed-Reality-Headset kaufen möchten.

Wichtige Schritte für die Vision Pro Vorbestellung

Apple steht kurz vor der Markteinführung der Apple Vision Pro, einem Produkt, das als die bedeutendste Innovation des Unternehmens seit der Einführung der Apple Watch im Jahr 2015 gilt. Die Einführung des Mixed-Reality-Headsets ist für Apple von besonderer Bedeutung. Um nichts dem Zufall zu überlassen, bereitet das Unternehmen den Verkaufsstart akribisch vor.

Bezüglich der Berichterstattung hat Apple bereits ausgewählte Journalisten für zwei Review-Events eingeladen. Nun werden auch die Kunden per E-Mail auf den Verkaufsstart vorbereitet. Kunden in den USA können Vision Pro ab dem 19. Januar vorbestellen. Apple rät zu mehreren vorbereitenden Schritten:

Face ID vorausgesetzt: Kunden, die Vision Pro online bestellen, müssen ein iPhone oder iPad besitzen, das mit Face ID ausgestattet ist. Dies ist notwendig, um das Gesicht zu scannen, um die richtige Größe des Light Seal und der Kopfbänder für die Vision Pro zu bestimmen und eine präzise Passform zu gewährleisten. Apple Store App Update: Die Apple Store App sollte auf die neueste Version aktualisiert werden (veröffentlicht am 11. Januar), die die Vision Pro Gesichts-Scan-Funktion unterstützt. Hochladen der Sehstärke: Für Personen, die eine Sehkorrektur benötigen, ist ein gültiges und noch nicht abgelaufenes Brillenrezept eines US-amerikanischen Augenarztes nach dem Bezahlen erforderlich. Apple arbeitet mit ZEISS zusammen, um maßgeschneiderte optische Einsätze für die Vision Pro anzubieten. Kunden können ihre Sehstärke in der Health App auf ihrem iPhone speichern, um den Prozess zu vereinfachen.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Nach der Vorbestellungsphase wird Apple Vision Pro ab dem 2. Februar in den USA erhältlich sein. Vision Pro startet bei 3499 Dollar mit 256 GB Speicher. Zunächst wird das Headset ausschließlich in den USA erhältlich sein. Apple plant jedoch, das Gerät später im Jahr 2024 auch in anderen Ländern einzuführen.

