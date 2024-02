Am heutigen 14. Februar wird traditionell der sogenannte Valentinstag gefeiert. Ob ihr dem „Tag der Verliebten“ etwas abgewinnen könnt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Thematisch passend hat Apple auf Apple Music zwei neue Radiosender gestartet. Darüberhinaus hat Apple TV+ einen passenden Clip auf YouTube veröffentlicht.

Apple Music: neue personalisierte Radiosender „Liebe“ und „Herzschmerz“

Apple Music beschreibt die neuen Radiostationen wie folgt

Der Radiosender „Liebe“ bietet Lieder über romantische Liebe, sich verlieben, sich verliebt fühlen und Gefühle, die diese Erfahrungen mit sich bringen. Abgestimmt auf euren persönlichen Geschmack spielt Der Radiosender „Liebe“ Lieder und Künstler, die ihr kennt und liebt, sowie Empfehlungen. Diese Liebeslieder sind nicht nur Balladen, sie verstärken garantiert die Stimmung. Egal, ob ihr den Ansturm einer neuen Schwärmerei verspürt oder eine ausgewachsene, langjährige Liebe verspürt. Der Radiosender „Herzschmerz“ bietet Lieder über Herzschmerz, unerwiderte Liebe, Trennung oder traurige Liebe. Es ist schrecklich, wenn einem das Herz gebrochen wird. Manchmal ist in diesen Momenten die Musik das Einzige, was dem Ganzen einen Sinn geben kann. Der Radiosender „„Herzschmerz“ spielt eine Mischung aus Liedern von Künstlern, die euch bekannt sind, und Empfehlungen, um euch dabei zu helfen, alles rauszulassen.

Kurzum: Apple Music sucht für euch die passenden Lieder zu den Themen „Liebe“ und „Herzschmerz“ raus und erstellt persönlicher Radiosender für euch.

Let Someone Wonderful Love You – Valentine’s Day

Wenn wir schon beim Valentinstag sind, riskieren wir noch einen schnellen Blick auf YouTube. Dort hat Apple TV+ einen Clip zum heutigen „Tag der Verliebten“ veröffentlicht. In dem 93 Sekunden langen Video sind Ausschnitte von Ted Lasso, Sharper, Shrinking, Severance, The Buccaneers, Fingernails, Masters of the Air, Swan Song, The Changeling und Lessons in Chemistry zu sehen.

