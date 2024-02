Nachdem vor kurzem bekannt wurde, dass Peloton die Apple GymKit-Unterstützung noch in diesem Monat einstellen will, gab es schnell Gegenwind von verärgerten Kunden. Angesichts der negativen Resonanz, hat der Fitnessgerätehersteller nun angekündigt, die Apple GymKit-Unterstützung für das Bike+ beizubehalten.

Peloton behält Apple GymKit-Integration bei

Die Kontroverse begann mit einer E-Mail von Peloton, in der es hieß, dass sich das Unternehmen von der Apple GymKit-Unterstützung verabschieden will. Diese Änderung sollte am 27. Februar in Kraft treten. In der E-Mail wurde der Schritt des Unternehmens hin zu einem stärker auf Peloton ausgerichteten Ökosystem hervorgehoben, wobei der Schwerpunkt auf den Fähigkeiten des hauseigenen One-Tap-Trackingsystems in Verbindung mit der Apple Watch lag. Die Ankündigung stieß jedoch auf einen Widerstand bei einem bedeutenden Teil der Peloton-Mitgliederbasis.

Die Reaktionen der Kunden waren so stark, dass das Unternehmen seine Strategie neu überdachte. In einer neuen E-Mail an seine Mitglieder kündigte Peloton nun die Beibehaltung der Apple GymKit-Integration für das Bike+ an. In der E-Mail wurde außerdem klargestellt, dass das Peloton One-Tap Tracking weiterhin verfügbar sein wird. In der E-Mail heißt es:

„Anfang dieser Woche haben wir mitgeteilt, dass wir die Integration von Apple GymKit für Bike+ einstellen werden. Wir haben euch laut und deutlich gehört, dass dies eine wichtige Funktion für euch ist. Basierend auf eurem Feedback werden wir diese Integration weiterhin unterstützen. Apple GymKit kann für Radfahrtrainings auf Bike+ für Mitglieder mit einer All-Access-Mitgliedschaft verwendet werden. Mit Apple GymKit könnt ihr weiterhin eure Trainingsdaten zwischen der Apple Watch und Bike+ für diese Trainingsarten koppeln und synchronisieren, sodass ihr mit nur einem Fingertipp die genauesten Messwerte erhaltet. Wir möchten auch mitteilen, dass Peloton One-Tap Tracking weiterhin auf Bike+ sowie auf allen unseren Geräten verfügbar sein wird, was eine nahtlose Verfolgung der Metrik bei allen Fitnessmodalitäten ermöglicht, auch außerhalb des Radsports.“

Apple GymKit ist eine innovative Technologie, die von Apple entwickelt wurde, um das Fitnesserlebnis durch die nahtlose Integration von Trainingsgeräten mit der Apple Watch zu verbessern. Für Peloton Bike+ Nutzer mit einer All-Access-Mitgliedschaft ermöglicht diese Integration die automatische Synchronisierung von Trainingsdaten, einschließlich Herzfrequenz und Kalorienverbrauch, direkt mit ihrer Apple Watch. Diese Funktion bietet den Nutzern die Möglichkeit, ihre Fitnessdaten genau und in Echtzeit zu verfolgen. Im Vergleich dazu funktioniert das One-Tap-Tracking von Peloton ähnlich, wobei es sich dabei um eine proprietäre Funktion handelt. Allerdings ist es das umfassendere Angebot von Peloton über seine Geräte hinweg. Trotzdem ist Apple GymKit aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, Kompatibilität und der Genauigkeit sehr beliebt, insbesondere bei denjenigen, die mit dem Fahrrad trainieren.

