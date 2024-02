Die Apple Watch ist für ihre Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen bekannt und könnte bald um eine wichtige Funktion erweitert werden. So behandelt ein von Apple eingereichtes Patent die Entwicklung eines Sensors, der die Menge des Schweißes überwacht, was unter anderem die Überwachung des Flüssigkeitsverlustes während eines Trainings ermöglicht.

Die Funktionsweise der Schweißsensoren

Der kürzlich eingereichte Patentantrag von Apple beschreibt ein System, das in der Unterseite der Apple Watch integriert ist. Mit kapazitiver Technologie messen die neuen Sensoren die Menge und Rate des Schweißes. Obwohl die Apple Watch in der Patentschrift nicht explizit genannt wird, zeigt das Gerät auf den Abbildungen eindeutig Apples Smartwatch.

Wie von PatentlyApple berichtet, umfasst das System einen Schweißsensor mit Elektroden, die die Hautkapazität messen. Einige der beschriebenen Versionen des Geräts sind mit einem zweiten Schweißsensor ausgestattet, um die Genauigkeit zu erhöhen. Die Überwachung des Schweißes hat vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Gesundheit und Fitness. Ein zentraler Aspekt ist die Flüssigkeitszufuhr. Indem die Uhr den Flüssigkeitsverlust misst, könnte sie den Nutzern Empfehlungen zur optimalen Wasserzufuhr geben. Für Sportler könnte dies einen erheblichen Vorteil darstellen, da eine angemessene Hydration essenziell für die Leistungsfähigkeit ist. Zusätzlich könnten Veränderungen in der Schweißrate und im -volumen Aufschlüsse über die Verbesserung der kardiovaskulären Fitness geben.

Obwohl das Vorhandensein eines Patents auf ein Interesse in dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsbereich hindeutet, garantiert dieses nicht, dass die beschriebenen Konzepte tatsächlich Verwendung finden. In diesem Fall würde es uns jedoch nicht überraschen, wenn Apple bereits an einem Prototyp arbeitet. Wenn es um die Weiterentwicklung von gesundheits- und fitnessbezogenen Funktionen geht, steht bei Apple die hauseigene Smartwatch hoch im Kurs. Dabei wäre die Überwachung des Schweiß- und Flüssigkeitsgehalts wahrscheinlich einfacher umzusetzen als die herbeigesehnte Blutdruckmessung mit der Apple Watch, für die Apple schon zahlreiche Patentideen hat.

