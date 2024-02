Am 21. February beginnt die 29. Saison der Major League Soccer. Kurz bevor die Liga in ihre neue Saison startet rühren Apple, Lionel Messi und weitere Spiele noch einmal kräftig die Werbetrommel, um auf den MLS Season Pass aufmerksam zu machen der exklusiv und er Apple TV-App zur Verfügung steht.

Lionel Messi bewirbt MLS Season Pass in neuem Werbespot (Apple TV)

Apple und die Major League Soccer haben im Juni 2022 eine 10-jährige Partnerschaft bekannt gegeben. Nutzer auf der ganzen Welt können alle MLS-, Leagues Cup – und ausgewählte MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Spiele an einem Ort zu sehen – ohne regionale Sperren oder die Notwendigkeit eines sonst üblichen Pay TV-Pakets. Mit der vergangenen Saison startete die Partnerschaft und in Kürze geht es in die zweite MLS-Saison, die exklusiv von Apple übertragen wird.

Nun hat Apple auf Instagram einen neuen Werbespot veröffentlicht, in dem Lionel Messi und weitere Fußballprofis den MLS Season Pass für die bevorstehende Saison bewerben.

Ein Beitrag geteilt von Apple TV (@appletv)

Das Instagram-Reel mit dem Titel „So hast du die MLS noch nie gesehen“ zeigt zunächst zwei Fußball-Fans, die in ihrem Auto die Apple TV-App auf dem iPad öffnen. Anschließend sind verschiedene Sequenzen mit Lionel Messi, Cucho Hernandez, Roman Burki, Hany Mukthar und Benjamin Cremaschi zu sehen.

Wie eingangs erwähnt, startet die neuen MLS-Saison am 21. Februar 2024 mit dem Spiel Inter Miami CF gegen Real Salt Lake. Der MLS Season Pass ist seit kurzem für 14,99 Euro pro Monat oder 99 Euro für die gesamte Saison verfügbar. Apple TV+ Abonnenten zahlen nur 12,99 Euro pro Monat bzw. 79 Euro pro Jahr. Der Pass ist über die Apple TV App auf verschiedenen Geräten zugänglich, und die Familienfreigabe ermöglicht das Teilen des Abonnements mit bis zu sechs Familienmitgliedern.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass

