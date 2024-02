Mit der neuesten Beta-Version von iOS 17.4 führt Apple einen zusätzlichen Schritt beim Herunterladen von Apps aus dem App Store ein, so scheint es zumindest. In der Beta 4 zeigt Apple vor dem Download eine Bestätigung an, die den Nutzer explizit darauf hinweist, dass der App Store eine Anwendung installieren möchte. Gegenüber verschiedenen US-Medien hat Apple nun allerdings bestätigt, dass es sich um einen Bug handelt.

iOS 17.4 Beta: neues Bestätigungsfenster im App Store ist ein Bug

Im Laufe des heutigen Tages tauchten verschiedene Berichte auf, dass jeder App-Download aus dem App Store nun eine explizite Bestätigung durch den Nutzer erfordert. Es schien, dass dieses neue Fenster, das vor dem Start des Downloads in der Beta 4 erscheint, ein zusätzlicher Schritt ist, der unabhängig von der herkömmlichen Bestätigung mittels Seitentaste erfolgt.

Diese Veränderung taucht in der Beta 4 allerdings nur in der EU auf, so dass die Vermutung nahe lag, dass Apple dieses zusätzliche Bestätigungssfenster implementieren muss, um dem Gesetz über digitale Märkte in der EU zu entsprechen. Der im Bestätigungsfenster Text lautet «“App Store“ Would Like to Install an App“». Ab dem 7. März 2024 müssen Apple und viele weitere große Technologie-Konzerne neue Regeln zwecks einer Öffnung der Ökosysteme umsetzen. Für den Stichtag nimmt Apple allerhand Änderungen an iOS, Safari und dem App Store vor.

Derzeit testet Apple alle neuen EU-Funktionen in einer Beta-Version. In der finalen Version von iOS 17.4 werden die „Features“ dann alle Nutzer erhalten.

Apparently in the EU, there’s an extra step when downloading an app so that the App Store behaves like a 3rd party marketplace (so it’s not considered anticompetitive). It’s after you authenticate with Face ID. (That’s on 17.4 beta 4) pic.twitter.com/oGwZVSPLcm — iSoftware Updates (@iSWUpdates) February 23, 2024

Wie Apple im Laufe des Abends allerdings verschiedenen US-Medien gegenüber bestätigt hat, handelt es sich um einen Bug in der Beta 4. Dieser wird behoben, bevor die finale Version von iOS 17.4 an alle Nutzer ausgegeben wird.

