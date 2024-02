Kurz vor dem Wochenende informieren wir euch für gewöhnlich über neue Spiele, die auf Apple Arcade gestartet sind. In dieser Woche können wir euch (leider) keinen Neuzugang auf Apples Spiele-Abo-Service präsentieren, allerdings stehen zahlreiche Updates zu bisherigen Spielen bereit.

Spannende Erweiterungen, Updates und Neuer In-Game-Content

Hello Kitty Island Adventure ist vor einiger Zeit mit „großem Tamtam“ auf Apple Arcade gestartet. Nun gibt es ein weiteres Update für das Spiel. Unter anderem stößt bei Hello Kitty Island Adventure eine neue Freundin zur Gruppe auf dem Inselparadies. Wish me mell ist freundlich, hat ein gutes Herz und liebt es, der Gartenarbeit nachzugehen. Ihr könnt sie auf der fröhlichen Wiese antreffen. Dieser grüne Bereich der Insel ist zum Bersten mit bezaubernden Blumen, luxuriösen Landhäusern und versteckten Verstecken gefüllt, die es zu entdecken gilt. Apple Arcade Gamer können auch ihren eigenen Blumengarten anlegen, indem sie Samen sammeln und pflanzen, um wunderschöne Blumen auf der Insel zu züchten.

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team: Stellt den neuen Charakter Trish, die Triceratops-Heilerin, sowie eine neue Karte (Owl City) für Team Deathmatch vor.

Cypher 007: Die Spieler werden für eine neue Mission nach Ägypten transportiert, wo sie auf die neuen Charaktere Anya Amasova und Max Kalba treffen und fünf neu hinzugefügte Level spielen, die vom Film „Der Spion, der mich liebte“ inspiriert sind. Entdeckt unterwegs Geheimnisse und verborgene Schätze, wie das neue Wallet Drone-Gadget und Bonds charakteristischen Black Tuxedo-Look.

Hill Climb Racing: Bei diesem Spiel bringt das Update zwei brandneue Level (Mega Desert und Mega Highway).

Junkworld: Das Underground-Update Teil 2 ist da und bietet anspruchsvollere Level, neue epische Missionen und neue gefährliche Feinde.

Gear.Club Stradale: Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres überarbeiteten GT2 RS bei Wettbewerben treten Teruko Nakamura und ihre Ingenieure nun mit ihrer überarbeiteten Version des Pagani Huayra Roadster gegen eine der berühmtesten Automobilikonen Italiens an. Ihr könnt den Mercedes AMG – GT3 auch in der neuen Super Carta Stradale entdecken.

finity: Mit dem Update habt ihr die Möglichkeit, einen neuen Nacht-Skin freizuschalten.

Zookeeper World: Ihr könnt euch über neue Puzzle-Stufen und ein neues Puzzle-Gimmick (Teleporter) freuen.

Reigns: Beyond: Dieses Update fügt neue Charaktere, neue Karten und neue Todesfälle hinzu. Helft Strombo bei seiner Erforschung der liebenswerten Schädlinge dieser Galaxie.

