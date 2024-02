In den letzten Wochen tauchte mehrfach das Gerücht auf, dass Appel sowohl dem iPhone 16 Pro als auch dem iPhone 16 Pro Max einen 5x optischen Zoom verpasst. Nun kommt das Gerücht erneut auf die Tagesordnung und wird noch einmal bekräftigt.

iPhone 16 Pro: Beide Modellen sollen 5x optischen Zoom erhalten

Die Tatsache, dass Apple beim iPhone 16 Pro Max einen 5x optischen Zoom verbaut, dürfte niemanden so wirklich überraschen, schließlich verfügt auch die Kamera des iPhone 15 Pro Max über ein Tetraprisma-Design und einen 5x optischen Zoom.

In diesem Jahr soll es diese Technologie auch in das iPhone 16 Pro schaffen. Dies haben wir in den letzten Wochen bereits an unterschiedlichen Stellen gelesen. Nun meldet sich TrendForce mit einer eigenen Einschätzung zu Wort. In einer aktuellen Pressemitteilung heißt es

Nach der erfolgreichen Einführung des iPhone 15 Pro Max mit seinem exklusiven Tetraprisma-Telezoomobjektiv wird in der Branche eine zunehmende Verbreitung periskopischer Objektivmodule erwartet. Apple plant, dieses fortschrittliche Hardware-Upgrade auf das iPhone 16 Pro zu bringen, um es für mehr Benutzer der Pro-Serie zugänglich zu machen.

Das Tetraprisma-Design beim iPhone 15 Pro Max bietet nicht nur einen 5x optischen Zoom, Apple ermöglicht auch einen 25x digitalen Zoom. Beim iPhone 15 Pro kommt hingegen „nur“ ein 3x optischer Zoom und ein 15x digitaler Zoom zum Einsatz. Gerüchten zufolge besitzt das iPhone 16 Pro ein 6,3 Zoll Display (iPhone 15 Pro: 6,1 Zoll). Das größere Gehäuse könnte schlussendlich das Tetraprisma-Design ermöglichen.

