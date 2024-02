Anker bzw. das Anker Tochternehmen Eufy hat im Laufe des Tages die neue eufy Security 4G LTE Cam S330 angekündigt. Dank mitgeliefertem Solarpanel und Integration von 4G (WLAN ist natürlich auch möglich) kann die Sicherheitskamera nahezu überall installiert werden.

Anker kündigt eufy Security 4G LTE Cam S330 an

Anker und seine Tochternehmen nehmen den Mobile World Congress in Barcelona zum Anlass, um zur größten Mobile-Messe verschiedene Produktneuheiten anzukündigen. Auf neue Qi-Ladegeräte und Powerbanks, neue AeroFit-Kopfhörer, einen neuen Lautsprecher sowie die PowerStaion Anker SOLIX C800 (Plus) haben wir euch bereits heute Vormittag hingewiesen. Nun geht es mit der eufy Security 4G LTE Cam S330 weiter.

Wie es der Name schon verrät, sorgen die Integration von 4G-Mobilfunk und WLAN in Verbindung mit dem ausdauernden 9.400 Milliamperestunden großen Akku vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Das mitgelieferte Solarpanel macht euch so unabhängig wie möglich von externen Stromquellen. Anker setzt zudem auf einen 4K-Kamera, die auch bei wenig Licht zuverlässig kleine Details erfasst und einen 100-Lumen-Spotlight, der für die Sichtbarkeit von Farben und Details bei bis zu acht Metern im Dunkeln sorgt.

Die Kamera bietet darüberhinaus einen 360-Grad-Rundumblick und ist mit einer Schwenk- und Neigefunktion ausgestattet, während die integrierte KI-Technologie Personen erkennt und über einen weiten Bewegungsbereich trackt.

Damit ihr direkt loslegen könnt, legt Anker bzw. Eufy eine SIM-Karte bei. Diese bietet 100MB Datenvolumen und ist für sieben Tage gültig. So könnt ihr bequem ausprobieren, ob die LTE-Nutzung für euch in Frage kommt und an eurem Standort zufriedenstellen funktioniert.

Die neue eufy Security 4G LTE Cam S330 lässt sich ab sofort auf der eufy-Webseite und bei Amazon für 279,99 Euro kaufen.

