Analyst Jeff Pu von Haitong International Tech Research spricht in seiner jüngsten Investoreneinschötzung davon, dass Apple für das kommende iPhone 16 Pro einen leistungsstarken A18 Pro Chip entwickelt, der speziell dafür konzipiert ist, KI-Funktionen direkt auf dem Gerät auszuführen. Zudem heißt es, dass Apple die Produktion des A18 Pro Chips früher als üblich hochfährt.

iPhone 16 Pro: neuer A18 Pro Chip bietet leistungsstarke KI-Funktionen

In den vergangenen Monaten war deutlich zu erkennen, dass Apple einen immer größeren Fokus auf das Thema „Künstliche Intelligenz“ legt. So hatte unter anderem Apple Chef Tim Cook zu verstehen gegeben, dass sein Unternehmen, viel Zeit und Energie in das Thema investiert, und dass Apple völlig neue Wege bei der künstlichen Intelligenz beschreiten wird.

Pu äußert sich in seiner Investoreneinschätzung wie folgt

Laut unseren Überprüfung der Apple Zulieferkette sehen wir eine wachsende Nachfrage nach Apples A18, während sich das A17 Pro Volumen seit Februar stabilisiert hat. Wir stellen fest, dass Apples A18 Pro, die 6-Kern GPU-Version, über eine größere Chipfläche verfügen wird (im Vergleich zum A17 Pro), was ein Trend für Edge-AI-Computing sein könnte.

Die Vergrößerung der Fläche eines Chips bedeutet, dass er mehr Transistoren und Spezialkomponenten aufnehmen kann. Edge-AI-Computing bezieht sich hingegeben auf künstliche Intelligenz, die direkt auf dem Gerät und nicht in der Cloud verarbeitet wird. Es wird angenommen, dass Apple in diesem Jahr einen geteilten Ansatz für seine KI-Funktionen verfolgt und sich für einige Funktionen auf die Cloud-Infrastruktur (möglicherweise in Zusammenarbeit mit Google) verlässt, während andere Funktionen vollständig auf dem Gerät ausgeführt werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir lesen, dass Apple Anpassungen am iOS 18 Chip vornimmt, um sich verstärkt auf künstliche Intelligent zu fokussieren. Aktuell rechnen wir damit, dass Apple dem iPhone 16 den A18 Chip und dem iPhone 16 Pro den A18 Pro Chip verpasst. Dabei dürfte der A18 Pro Chip insbesondere KI-Funktionen in den Mittelpunkt stellen. Im Juni wird Apple zur WWDC 2024 laden. Dann werden wir ein erstes Gefühl dafür erhalten, wohin die KI-Reise bei Apple geht.

