Im Februar verzeichnete Apple in China einen deutlichen Rückgang der iPhone-Auslieferungen in Höhe von 33 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies geht aus Zahlen der Regierung hervor, die von Bloomberg veröffentlicht wurden. Dieser Rückgang markiert einen anhaltenden Trend, da Apple nun schon den dritten Monat in Folge sinkende Verkaufszahlen auf dem chinesischen Markt zu verzeichnen hat.

Faktoren für den Rückgang

Aus einem Bericht der chinesischen Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie geht hervor, dass ausländische Marken im vergangenen Monat rund 2,4 Millionen Smartphones ausgeliefert haben. Da Apple der einzige ausländische Hersteller mit einem nennenswerten Marktanteil ist, entfällt die überwiegende Mehrheit dieser Lieferungen auf das Unternehmen.

Im Januar lieferte Apple rund 5,5 Millionen Geräte in China aus, das sind etwa 39 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Dezember musste das Unternehmen in China einen Rückgang von 30 % im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. Mit einem erneuten Rückgang im Februar in dieser Größenordnung zeigt sich ein besorgniserregender Trend für Apple, dem das Unternehmen versucht entgegenzuwirken.

Preisnachlässe und Marketing-Kampagnen sollen Apple in China wieder zu einem Wachstum verhelfen. Apples Bemühungen, dem Einbruch entgegenzuwirken, werden jedoch durch die Entscheidung Chinas vom letzten Jahr erschwert, iPhones aus den Büros mehrerer Regierungsbehörden und staatlicher Unternehmen zu verbannen. In China gibt es eine große Anzahl staatlicher Unternehmen in den Bereichen Energieerzeugung, Hafenbau, Bergbau, Fertigung, Bildung und Investmentmärkte. Apple hat auch mit dem starken Interesse an Huaweis neuester Mate 60-Reihe zu kämpfen, die im September, nur wenige Wochen vor der Vorstellung des iPhone 15, auf den Markt kam.

Dem Marktforschungsunternehmen Canalys zufolge ist der chinesische Smartphone-Markt im Februar um fast ein Drittel geschrumpft. Die Analysten gehen zwar immer noch von einem Wachstum im Laufe des Jahres aus, erwarten aber, dass die Verkäufe des iPhone 15 weiter zurückgehen werden, während die lokalen Konkurrenten weiterhin aggressiv für KI-Funktionen im Gerätemarketing werben. CEO Tim Cook besuchte China vor kurzem, um Apples neuesten Store in Shanghai zu eröffnen und am China Development Forum in Peking teilzunehmen, wo er sagte, das Land sei „entscheidend“ für Apple.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren