Schon seit längerem heißt es, dass Apple im Herbst dieses Jahres neue AirPods auf den Markt bringen wird. So soll der Hersteller aus Cupertino die Einführung preiswerterer „AirPods Lite“ planen. Aber auch neue AirPods Max 2 sollen für die zweite Jahreshälfte 2024 auf der Agenda stehen.

Apple arbeitet an AirPods Lite und AirPods Max 2

In einer aktuellen Investoren-Einschätzung spricht Analyst Jeff Pu davon, dass Apple im Herbst preiswertere AirPods Lite auf den Markt bringen wird. Ab der zweiten Jahreshälfte soll die Produkten für dieses neue Modelle hochgefahren werden.

Konkrete Details zu den sogenannten AirPods Lite hält der Analyst allerdings nicht bereit. Auch Analyst Ming Chi Kuo sprach vor Wochen bereits von neuen EInsteiger-AirPods, die noch dieses Jahr auf den Markt kommen sollen. Als Preis nannte er 99 Dollar. Inwiefern dies der Realität entspricht, bleibt abzuwarten. Zumindest dürften AirPods für unter 100 Dollar für viele Nutzer spannend sein.

Mark Gurman von Bloomberg warf ebenso bereits seinen Hut in den AirPods-Ring und sprach davon, dass Apple zwei unterschiedliche AirPods 4 Modelle plant. Beide Modelle sollen ein neues Design sowie ein USB-C Ladecase erhalten. Allerdings soll nur die teurere Variante auch eine aktive Geräuschunterdrückung erhalten.

Inwiefern Pu, Kuo und Gurman über die gleichen Einsteiger-Modelle sprechen oder es sich um teils unterschiedliche Kopfhörer handelt, wird sich zeigen. Für uns steht in jedem Fall fest, dass Apple an neuen AirPods arbeitet und wir schon dieses Jahr mindestens ein neues Modell erleben werden. Dabei könne es sich allerdings auch um die AirPods Max 2 handeln, die sich ebenfalls in der Entwicklung befinden.

