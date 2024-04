Apple verkauft das iPad weiterhin in zwei Varianten, einmal als WiFi-only-Version und einmal als Wifi+Mobilfunk-Modell. Diejenigen, die sich für ein iPad entscheiden, welches Mobilfunk unterstützt, haben nun eine weitere Möglichkeit, wie sich ihren Datentarif buchen können. Bei Vodafone können Tablet-Nutzer den Datentarif nun erstmals direkt auf dem iPad auswählen und buchen.

iPad: Vodafone Datentarife lassen sich jetzt direkt auf dem Tablet buchen

Apple und Vodafone intensivieren ihre Zusammenarbeit und weiten den digitalen Services für Mobilfunkkunden aus. iPad-Nutzer haben ab sofort erstmals die Möglichkeit, einen neuen Mobilfunkvertrag direkt auf einem iPad abzuschließen, ohne dass dazu über den Browser ein Onlineshop besucht werden muss.

Dabei setzen die Kooperationspartner auf die sogenannte „On-Device-Activation“ (ODA), die in den Verbindungseinstellungen auf dem iPad die Buchung eines Mobilfunktarifs erheblich vereinfacht. Das Ganze ist direkt in iPadOS – und somit Apples Betriebssystem für das iPad – integriert und wird in den Einstellungen über den Menüpunkt „Mobilfunktarife“ aufgerufen.

Solltet ihr unterwegs sein und möchtet ihr einen Datenvertrag für euer iPad direkt bei Vodafone abschließen, so könnt ihr dies nun bequem direkt am Tablet erledigen. Zur Auswahl stehen verschiedene Smart Tech Tarife. Voraussetzung für die Nutzung des neuen Service ist ein Apple iPad ab iPad OS-Version 17.4, das Mobilfunkverbindungen und die Verwendung einer eSIM unterstützt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren