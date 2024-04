Das Apple TV+ Portfolio wächst weiter an. Dieses Mal erweitert der Apple Video-Streaming-Dienst sein Programm mit der Dokumentation „Hollywood Con Queen“.

Apple TV+ kündigt neue Doku „Hollywood Con Queen“ an

Apple TV+ hat den Serienauftrag für die fesselnde neue dreiteilige Dokumentarserie „Hollywood Con Queen“ des Emmy-preisgekrönten Filmemachers Chris Smith („Tiger King“, „Fyre“, „100 Foot Wave“) bekanntgegeben. Basierend auf der Originalberichterstattung des investigativen Journalisten Scott Johnson und seinem von Harper Collins veröffentlichten Buch „Hollywood Con Queen: The Hunt for an Evil Genius“ untersucht „Hollywood Con Queen“ die schockierende Geschichte hinter einem der größten Betrügereien Hollywoods. Die Serie startet am 8. Mai 2024 auf Apple TV+.

Um was geht es?

Eine mysteriöse Figur namens „Con Queen“ verkörpert die mächtigsten Frauen der Branche und lockt ahnungslose Opfer mit dem Versprechen einer lebensverändernden Karrierechance nach Indonesien. Die „Con Queen’s“-Marken erschöpfen ihre persönlichen Finanzen auf der Suche nach einem großen Durchbruch, während sie in einem perversen psychologischen Spiel um die ganze Welt ausgebeutet werden. Der Betrug erregt schließlich die Aufmerksamkeit der erfahrenen investigativen Journalistin von The Hollywood Reporter und der engagierten Privatdetektivin Nicole Kotsianas, ehemals bei K2 Integrity, die sich auf die Suche nach der Wahrheit machten, nur um eine Geschichte zu entdecken, die seltsamer ist, als sie sich hätten vorstellen können.

„Hollywood Con Queen“ wird für Apple TV+ von Library Films produziert, wobei Chris Smith neben dem ausführenden Produzenten Ben Anderson als Regisseur und ausführender Produzent fungiert. Scott Johnson fungiert als beratender Produzent.

