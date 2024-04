Anfang Mai wird Apple seine Quartalszahlen für die Monate Januar bis März 2024 bekannt geben. Auch wenn der Hersteller keine Verkaufszahlen nennen wird, erhalten wir Dank der Umsatzzahlen eine Einschätzung, wie gut oder schlecht sich das iPhone zum Jahresstart verkauft hat. Eine erste Analyse gibt es nun von International Data Corporation (IDC).

IDC: iPhone-Verkäufe sinken um knapp 10 Prozent im Jahresvergleich

Die Analysten von IDC haben den Smartphone-Markt für das Q1/2024 analysiert. Glaubt man den Daten des Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker der International Data Corporation (IDC), so stiegen die weltweiten Smartphone-Verkäufe in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Jahresvergleich um 7,8 Prozent auf 289,4 Millionen Einheiten.

Es ist das dritte Quartal in Folge mit einem Wachstum im Jahresvergleich. Dies ist ein starker Indikator dafür, dass die Erholung des Smartphones-Marktes bereits in vollem Gange ist.

Blicken wir etwas detaillierter auf die Zahlen. Samsung konnte 60,1 Millionen Smartphones verkaufen. Mit einem Marktanteil von 20,8 Prozent beanspruchen die Südkoreaner Platz 1 des Rankings. Den zweiten Platz auf dem Treppchen kann Apple mit 50,1 Millionen verkaufter iPhones und einem Marktanteil von 17,3 Prozent für sich verbuchen. Platz 3 belegt Xiaomi mit 40,8 Millionen verkaufter Geräte und einem Marktanteil von 14,1 Prozent.

Dahinter folgen Transsion (28,5 Millionen verkaufters Smartphones und 9,9 Prozent Marktanteil) und OPPO (25,2 Millionen verkaufter Geräte und 8,7 Prozent Marktanteil).

