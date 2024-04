Seit wenigen Tagen haben wir das erste Kalenderquartal des Jahres 2024 hinter uns gebracht. Das Kalenderblatt für den Monat März ist länge abgerissen und wir befinden uns schon mitten im April. In den kommenden Wochen werden wieder zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftszahlen für die abgelaufenen drei Monate bekannt geben. Auch Apple hat sich nun zu Wort gemeldet, wann mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu rechnen ist. Dies ist am 02. Mai 2024 der Fall.

Apple gibt Q2/2024 Quartalszahlen am 02. Mai bekannt

Anfang Mai wird es wieder spannend in der Apple Welt. Neue Produkte? Gut möglich. In erster Linie denken wir allerdings an die Bekanntgabe der Apple Geschäftszahlen für das fiskalische Q2/2024. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das fiskalische Q2/2024 das kalendarische Q1/2024 und somit die Monate Januar bis März umfassen.

Apple schreibt

Apple’s conference call to discuss second fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, May 2, 2024 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Was hat sich im abgelaufenen Quartal in der Apple Welt getan. Zunächst einmal startete Anfang der Februar der Verkauf von Apple Vision Pro. Somit wirkt sich das Headset erstmals auf die Apple Quartalszahlen aus. Da das Gerät bislang nur in den USA erhältlich ist und noch kein Massenprodukt ist, dürften sich die Apple Vision Pro Verkäufe nur geringfügig auf die Apple Geschäftszahlen auswirken. Darüberhinaus hat Apple im letzten Monat das neue MacBook Air mit M3 Chip angekündigt. Bei diesem Gerät handelt es sich um das beliebteste Apple Laptop-Modell, so dass sich gespannt sind, wie sich die Mac-Sparte in den letzten Wochen entwickelt hat.

In rund vier Wochen wissen wir, wie Apple in das neue Jahr gestartet ist.

