Als Apple Ende letzen Monats die Worldwide Developers Conference ankündigte, startete das Unternehmen auch einen neuen „Apple Developer“-YouTube-Kanal. Dieser wird nun nach und nach gefüllt. Das jüngste Sneak-Peak-Video gibt einen kleinen Einblick, was euch in den kommenden Wochen und Monaten erwartet.

„Apple Developer“-YouTube-Kanal: kurzes Promo-Video ist da

Apples neuer Developer-YouTube-Kanal hat ein kurzes Video veröffentlicht, um die Entwicklung für die Apple Plattformen im Vorfeld der WWDC 2024 zu bewerben.

Mit der Eröffnung des neuen Developer-YouTube-Kanals weitetet Apple die Möglichkeiten für seine Entwicklergemeinde aus. Durch diesen Schritt kann der Hersteller die weit verbreitete Zugänglichkeit und Beliebtheit von YouTube nutzen und die Reichweite seiner WWDC-Sessions ausweiten. Knapp über 40 Videos stehen aktuell auf dem Kanal zu unterschiedlichen Themen bereits. Insbesondere rund um die Entwicklerkonferenz dürfte die Anzahl der Videos deutlich in die Höhe schnellen. Die Auswahl an Videos ist identisch mit der in der Entwickler-App, ist jedoch für YouTube-Nutzer deutlich einfacher zu erreichen.

Traditionell wird Apple die WWDC nutzen, um die neuesten Entwicklungen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS und visionOS in den Mittelpunkt stellen wird. Kurzum: Apple wird einen ersten Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 und visionOS 2 geben. Falls noch nicht geschehen, solltet ihr euch den 10. Juni 2024 im Kalender markieren.

