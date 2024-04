Apple TV+ hat mit „Down Cemetery Road“ die nächste Adaption eines erfolgreichen Romans angekündigt. Dieses Mal wird die Buchreihe „Oxford“ umgesetzt, womit wir uns auf eine spannende Mischung aus Mystery und Drama freuen können. Die Serie spielt in Oxford und beschäftigt sich mit dem mysteriösen Verschwinden eines Mädchens nach einer Explosion in einem friedlichen Vorort. Die Hauptrollen übernehmen Emma Thompson und Ruth Wilson.

„Down Cemetery Road“ auf Apple TV+

„Down Cemetery Road“ basiert auf dem ersten Buch der „Oxford“-Serie des mit dem CWA Gold Dagger Award ausgezeichneten Autors Mick Herron. Die Verfilmung vereint ein hochkarätiges Ensemble: Emma Thompson verkörpert Zoë Boehm, eine kämpferische Privatdetektivin in Oxford. Ruth Wilson spielt Sarah Tucker, eine Frau, die durch das Verschwinden eines Kindes aus ihrer Nachbarschaft zutiefst beunruhigt ist. Gemeinsam tauchen die Figuren in eine komplexe Handlung ein, die brisante Geheimnisse und verborgene Wahrheiten über die Lebenden und die Toten beinhaltet.

Apple schreibt zur neuen Serie:

„Als in einem ruhigen Vorort von Oxford ein Haus explodiert und in der Folge ein Mädchen verschwindet, ist die Nachbarin Sarah Tucker geradezu besessen davon, sie zu finden, und nimmt die Hilfe der Privatdetektivin Zoë Boehm in Anspruch. Zoë und Sarah finden sich plötzlich in einer komplexen Verschwörung wieder, die offenbart, dass längst tot geglaubte Menschen noch unter den Lebenden weilen, während die Lebenden sich schnell zu den Toten gesellen.“

Emma Thompson, bekannt für ihre vielseitigen Rollen in Filmen wie „Sinn und Sinnlichkeit“ und „Meine Stunden mit Leo“, spielt nicht nur die Hauptrolle in der Serie, sondern fungiert auch als ausführende Produzentin. Ruth Wilson, bekannt durch ihre Auftritte in „Luther“ und „The Affair“, ergänzt die starke Hauptdarstellerin mit ihrer Darstellung der Sarah Tucker.

Die Serie verfügt über ein starkes Produktionsteam. Morwenna Banks, die mit Projekten wie „Funny Woman“ und „Im Himmel trägt man hohe Schuhe“ eine beachtliche Erfolgsbilanz vorzuweisen hat, ist für das Drehbuch und die Produktion verantwortlich. Die Regie führt Natalie Bailey, die bereits bei anderen gefeierten Serien wie „Audrey“ und „Bay of Fires“ Regie geführt hat. Die ausführenden Produzenten Jamie Laurenson, Hakan Kousetta und Tom Nash von 60Forty Films arbeiten mit Mick Herron und den Hauptdarstellern zusammen.

„Down Cemetery Road“ wird das Thriller-Angebot auf Apple TV+ erweitern und sich in die Reihe von „Slow Horses“ einreihen, einer weiteren Adaption von Herrons Arbeit. Apple hat noch nicht bekannt gegeben, wann „Down Cemetery Road“ auf Apple TV+ verfügbar sein wird.

