Im Herbst letzten Jahres hat sich Apple von Leder getrennt und stattdessen neues Zubehör aus Feingewebe auf den Markt gebracht. Nachdem es kürzlich hieß, dass Apple die Produktion von iPhone-Case aus Feingewebe gestoppt hat, heißt es nun, dass zumindest eine neue Farboption auf den Markt kommen könnte.

Apple hat Ende letzten Jahres zusammen mit den neuen iPhone-Modellen ein neues Feingewebe Case mit MagSafe und ein Feingewebe Wallet mit MagSafe vorgestellt. Beides wird aus einem robusten und eleganten Mikrotwill gefertigt, der sich weich und fast wie Wildleder anfühlt. Dieses Textil besteht zu 68 Prozent aus Material, das durch Post-Consumer-Recycling gewonnen wurde, und erzeugt so im Vergleich zu Leder deutlich weniger CO2-Emissionen.

Vor kurzem berichtet der für gewöhnlich gut unterrichtete Leaker Kosutami, dass Apple die Produktion von iPhone-Hüllen aus Feingewebe (FineWoven) gestoppt hat. Nun schiebt er allerdings ein Update nach und spricht davon, das Apple die Feingewebe-Cases noch eine Saison (neue Farboptionen) produzieren wird. An dieser Stelle ist unklar, ob damit Cases für die kommenden iPhone 16 Modelle gemeint sind, oder ob Apple unterjährig neue iPhone-Cases aus Feingewebe in neuen saisonalen Farben auf den Markt bringen wird.

Update: Apple would still produce(sale) the FineWoven for a season(new colors)🌷

— Kosutami (@Kosutami_Ito) April 23, 2024