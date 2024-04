Spotify hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt gegeben und dabei signifikante Steigerungen in mehreren Schlüsselbereichen verzeichnet. Die Anzahl der Premium-Abonnenten und monatlich aktiven Nutzer stieg beträchtlich an, ebenso wie Umsatz und Gewinnmargen.

Deutlicher Anstieg bei Nutzerzahlen und Umsatz

Die aktuellen Zahlen aus dem Earnings Report zeigen, dass Spotify seine Nutzerbasis erfolgreich erweitert hat. Die Anzahl der Premium-Abonnenten ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14 Prozent auf 239 Millionen gestiegen. Bei den monatlich aktiven Nutzern wurde ein Anstieg von 19 Prozent verzeichnet, was die Gesamtzahl auf 615 Millionen erhöht.

Die Wachstumsdynamik spiegelt sich auch in den finanziellen Ergebnissen wider. Der Umsatz im ersten Quartal 2024 stieg um 20 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro, was genau den Zielsetzungen entspricht, die das Unternehmen auf dem Investorentag 2022 formuliert hatte. Die Bruttomarge verbesserte sich ebenfalls und erreichte 27,6 Prozent, was über den Prognosen liegt. Der Bruttogewinn überstieg erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von einer Milliarde Euro. Das operative Ergebnis stellt einen weiteren Höhepunkt dar, mit einem Rekord von 168 Millionen Euro in diesem Quartal.

Spotify zeigt mit diesen Ergebnissen, dass das Unternehmen nicht nur seine Marktposition festigen, sondern auch in einem wettbewerbsintensiven Markt weiterhin dynamisch wachsen kann. Da überrascht es auch nicht, dass schon bald eine Preiserhöhung ansteht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren