Im kommenden Monat wird Apple im Rahmen der WWDC-Keynote einen ersten Ausblick auf macOS 15 geben. Zu den Neuerungen des kommenden Mac-Betriebssystems sollen komplett überarbeitete Systemeinstellungen gehören.

macOS 15: Systemeinstellungen sollen überarbeitet werden

Am 10. Juni werden die Apple Betriebssysteme bei der eröffnenden Keynote zur Apple Worldwide Developers Conference im Fokus stehen. Bei wird der Hersteller aus Cupertino einen ersten Ausblick darauf geben, welche Neuerungen in die jeweiligen Systeme einfließen.

In den letzten Wochen haben wir bereits allerhand Gerüchte zu Gesicht bekommen. Diese konzentrierten sich in erster Linie auf iOS 18 sowie iPadOS 18 und damit auf die kommenden iPhone- und iPad-Updates. Zu macOS 15 war es bis dato verhältnismäßig ruhig.

Nun wird bekannt, dass Apple mit macOS 15 die Systemeinstellungen überarbeiten wird. Diese wurden bereits im vergangenen Jahr mit macOS Ventura angefasst, sollen nun allerdings einem weiteren Re-Design unterzogen werden.

Appleinsider konnte in Erfahrung bringen, dass Menüs und die App-Benutzeroberfläche neu angeordnet werden sollen. Die Design-Anpassungen mit macOS Ventura im vergangenen Jahr sorgten dafür, dass die Systemeinstellungen in macOS den Einstellungen auf dem iPhone- und iPad ähneln. Die Systemeinstellungen in macOS 15 sollen nun über ein neues Organisationssystem verfügen, das auf „Priorität und Gesamtwichtigkeit“ basiert.

Die Kategorien „Mitteilungen“ und „Ton“ in den Systemeinstellungen werden in der Liste nach unten verschoben, während die allgemeinen Einstellungen direkt unter den Netzwerkeinstellungen nach oben verschoben werden. Apple plant, die vorhandenen Abschnitte „Hintergrundbild“ und „Displays“ in denselben Abschnitt mit den allgemeinen Einstellungen zu verschieben, und Datenschutz und Sicherheit werden mit Touch ID und Passwort sowie anderen relevanten Einstellungen gekoppelt. Siri und Spotlight werden mit Internetkonten und Game Center gekoppelt.

Zu den weiteren Anpassungen in macOS 15 soll gehören, dass Apple das Siri-Menüleistensymbol neu gestaltet und ein „flacheres“ Schwarz-Weiß-Symbol anstelle eines farbigen Symbols verwendet. Zudem soll es Designänderungen für den Rechner (ein eher iOS-ähnliches Design) und Safari (ein einheitliches Menü für Seitensteuerelemente) geben. Zu den weiteren kolportierten macOS 15 Änderungen sollen ein neues iCloud-Einstellungsfenster und eine „moderne“ Benutzeroberfläche für AirDrop gehören.

