Bloombergs Mark Gurman berichtete heute über einige zusätzliche Funktionen, die von der Nachrichten-App in iOS 18 zu erwarten sind. Demnach wird Apple das Tapback-System verbessern und die Möglichkeit einführen, Nachrichten für eine spätere Zustellung zu planen, um die Benutzerfreundlichkeit und Interaktion zu erhöhen.

Emoji-Reaktionen und Nachrichtenplanung für iMessage

Laut Gurman wird es iOS 18 ermöglichen, auf Nachrichten mit einem beliebigen Emoji zu reagieren, eine willkommene Verbesserung gegenüber den begrenzten Tapbacks-Optionen in früheren Versionen. Das Upgrade folgt dem Feedback von iOS 17, wo das Hinzufügen von Emoji-Stickern als umständlich und schwer zu finden kritisiert wurde. Durch die Integration von Emoji-Reaktionen in denselben Bereich wie die bestehenden Tapbacks werden die Nutzer leichter darauf zugreifen und sie nutzen können, wodurch iMessage an die Möglichkeiten von Plattformen wie Facebook Messenger und WhatsApp angeglichen wird.

Zuvor waren Tapbacks auf fünf Reaktionen beschränkt, etwa mit Symbolen wie „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“. Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, mit jedem beliebigen Emoji zu reagieren, möglicherweise auch mit benutzerdefinierten Emojis.

Eine lang erwartete Funktion für iPhone-Nutzer ist die Möglichkeit, Nachrichten zu planen. In iOS 18 soll das Planen von Nachrichten es den Nutzern ermöglichen, eine Nachricht zu verfassen und sie zu einem späteren Zeitpunkt zu versenden, was besonders nützlich ist, um über verschiedene Zeitzonen hinweg zu kommunizieren, ohne Störungen zu verursachen.

