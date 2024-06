Die Stunden bis zur zweiten Apple Keynote des Jahres sind gezählt. Heute Abend wird das Unternehmen ab 19:00 Uhr die diesjährige Worldwide Developers Conference mit einem Special Event eröffnen, um über iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 und die Zukunft von watchOS, tvOS, HomePod Software und visionOS sprechen. Dabei dürfte das Thema „künstliche Intelligenz“ besonders im Fokus stehen.

Kuo: „Apples KI-Investitionen zahlen sich langfristig aus“

Ab 19:00 Uhr werden heute Abend Apple CEO Tim Cook und weitere hochrangige Apple Manager die KI-Strategie des Unternehmens aufzeigen. Nachdem in den letzten Wochen schon allerhand Informationen durchgesickert sind, blicken wir Richtung Cupertino, um alle Details zu erfahren. Wir berichten ab 18:30 Uhr per Live-Ticker über das Event und werden euch über alle Neuheiten auf dem Laufenden halten.

„Künstliche Intelligenz“ wird das dominierende Thema der WWDC-Keynote sein, dies deutete sich in den letzten Wochen bereits an. Es heißt, dass Apple rund 50 Prozent der Keynote diesem Thema widmen wird. Im Vorfeld hat sich Analyst Ming Chi Kuo verschiedenen Fragen rund um „Apple und KI“ in einem FAQ-Beitrag auf Medium angenommen.

Die Zusammenfassung liest sich wie folgt:

Nach der WWDC wird Apple nicht mehr als Nachzügler in der KI-Branche angesehen.

KI wird in Apples Hauptanwendungen allgegenwärtig sein und Apples Vorsprung im Design der Benutzeroberfläche unter Beweis stellen. Verbesserungen an Siri werden eines der wichtigsten Highlights sein.

Kooperationen mit Unternehmen wie OpenAI könnten sich hauptsächlich auf KI-Wrapper-Modelle konzentrieren.

Aufgrund der 8-GB-DRAM-Beschränkung des iPhone 16 werden On-Device-LLMs die Markterwartungen wahrscheinlich nicht übertreffen.

Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass die Auslieferungen des iPhone 16 in der 2. Jahreshälfte 2024 niedriger ausfallen werden als die Auslieferungen des iPhone 15 in der 2. Jahreshälfte 2023.

Langfristig werden Apples Investitionen in KI als positiver Beitrag zur Nachfrage nach Hardwareersatz und zum Servicegeschäft angesehen, kurzfristig könnte jedoch mehr Arbeit nötig sein, um ein signifikantes Umsatz- und Gewinnwachstum durch KI zu erreichen.

Wie wir es bereits in der Vergangenheit mehrfach erlebt haben, wird Apple auch beim Thema KI nicht das erste Unternehmen sein, welches einen neuen Markt betritt. Genau wie beim Smartphone, der Smartwatch oder beim Headset nimmt sich das Unternehmen mehr Zeit als die Mitbewerber, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Auch beim Thema KI ist Apple verhältnismäßig spät dran. Umso spannender dürfte es sein, welchen Ansatz der iPhone-Hersteller verfolgt. In jedem Fall wird sich das Unternehmen beim Thema Privatsphäre und Datenschutz von der Konkurrenz abheben, um Alleinstellungsmerkmal bieten zu können.

