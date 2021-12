Das Jahresende ist fast erreicht. Dies nimmt Spotify zum Anlass, den Jahresrückblick „Wrapped 2021“ zu veröffentlichen, mit dem der Musik-Streaming-Dienst die Künstler zu würdigen, die uns durch die vergangenen Monate begleitet haben. Neben den Top-Inhalten weltweit und in Deutschland bietet euch Spotify zudem ab sofort euren ganz persönlichen Jahresrückblick.

Spotify Jahresrückblick: Wrapped 2021 ist da

Hunderte Millionen Hörer weltweit haben sich auf Spotify durch das Audio-Jahr gestreamt. Welche Künstler, Alben, Songs und Podcasts am beliebtesten waren, enthüllt Spotify heute mit dem Jahresrückblick “Wrapped 2021„. Neben verschiedenen Top-Listen bietet Spotify in einem Wrapped Hub zudem Playlists mit den jeweiligen Streaming-Highlights weltweit, in Deutschland und personalisiert für die Hörer.

Internationalen Top-Listen

Seine unverkennbare Mischung aus Latin Trap, -Pop, -Rap und Reggaeton sichert Bad Bunny mit über 9,1 Milliarden Streams Platz 1 der internationalen Top-Künstler 2021 auf Spotify. Platz 2 belegt Taylor Swift. Die Pop-Sängerin ist zudem weltweit auf Platz 1 der weiblichen Top-Künstlerinnen auf Spotify. Das international beliebteste Album des Jahres kommt von einer Newcomerin. Mit über 5,1 Milliarden Streams ist Olivia Rodrigos “SOUR” auf Platz 1 der Album-Jahrescharts. Ihre emotionale Pop-Ballade “drivers license” ist mit über 1,1 Milliarden Streams zudem der international erfolgreichste Song auf Spotify. Die beliebteste EQUAL-Künstlerin des Jahres ist Billie Eilish. Mit ihrem Song “Happier Than Ever” liefert sie zudem den Top-Song einer EQUAL-Künstlerin in 2021. Die Top-Spotify-Playlist des Jahres ist “Today’s Top Hits”.

Über 3,2 Millionen Podcasts – fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr – könnt ihr aktuell auf Spotify entdecken. International setzt sich der Spotify Exclusive Podcast “The Joe Rogan Experience” als beliebtester Podcast des Jahres durch. Dahinter folgen der Spotify Exclusive Podcast “Call Her Daddy” und das True-Crime-Format “Crime Junkie” auf den Plätzen 2 und 3.

Musik-Highlights in Deutschland

Eingängige Melodien und Anleihen aus dem jamaikanischen Dancehall sind die musikalischen Markenzeichen von Bonez MC. Damit belegt der Rapper Platz 1 der Top-Künstler*innen in Deutschland, gefolgt von Luciano und Capital Bra auf den Plätzen 2 und 3. Luciano liefert mit “AQUA” das beliebteste Album des Jahres in Deutschland. Dahinter folgt “SOUR” von Olivia Rodrigo auf Platz 2. Platz 3 geht an “=” von Ed Sheeran. Der in Deutschland erfolgreichste Song 2021 kommt von KASIMIR1441, badmómzjay, WILDBWOYS. In ihrem Track “Ohne Dich” trifft aggressiver Rap auf poppigen Trap Beat und Gitarren Samples. Ritons Single “Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit” und “STAY (with Justin Bieber)” von The Kid LAROI belegen die Plätze 2 und 3.

Die deutsche Singer Songwriterin LEA ist in diesem Jahr die Top-Künstlerin auf Spotify in Deutschland. Dahinter folgen Billie Eilish und Taylor Swift. Bei den Top-EQUAL-Künstlerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz belegt Zoe Wees Platz 1. Aylo und badmómzjay sichern sich die Plätze 2 und 3. Der Top-Song einer EQUAL-Künstlerin in Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt mit “Girls Like Us” ebenfalls von Zoe Wees. Die Plätze 2 und 3 belegen Aylo mit “Over” und badmómzjay mit “badmómz.”. Bei den Top-Spotify-Playlists in Deutschland belegen “Hot Hits Deutschland”, “Modus Mio” und “Deutschrap Brandneu” die Plätze 1, 2 und 3.

Der persönliche Spotify Jahresrückblick mit neuen Features

Neben den nationalen und internationalen Top-Listen können alle Spotify Hörer*innen ab heute auch ihren persönlichen Jahresrückblick “Wrapped” entdecken. Die individuellen Streaming-Highlights sind exklusiv in der mobilen Spotify Version für iOS und Android verfügbar.

Auch Apple Music und Deezer haben sich bereits mit ihren Jahrescharts bzw. mit einem Jahresrückblick zu Wort gemeldet.