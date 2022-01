Ihr erinnert euch? Im Sommer 2019 wechselte der ARM-Chefarchitekt Mike Filippo zu Apple. Nun ist seine Schaffenszeit in Cupertino auch schon wieder vorbei und der Ingenieur hat bei Microsoft angeheuert.

Microsoft engagiert Mike Filippo

Microsoft hat sich die Dienste von Mike Filipp gesichert, so Bloomberg. Dabei handelt es sich um einen Halbleiterdesigner, der zuvor bei Apple als Chip-Architekt arbeitete. Microsofts Ziel is es, die Chipdesigns für die Server, die seine Cloud-Computing-Dienste antreiben, weiter auszubauen. Bei Microsoft wird Filippo an Prozessoren für Azure-Server arbeiten.

Wie eingangs erwähnt, wechselte der Ingenieur im Jahr 2019 von ARM zu Apple, wo er sich unter anderem mit der Entwicklung von Chips für das iPhone und anderer Geräte beschäftigte. Filippo war für die Entwicklung mehrerer Arm-Chips verantwortlich, darunter Cortex-A76, Cortex-A72, Cortex-A57 und kommende 7nm+ und 5nm Chips.

Bevor Filippo bei ARM beschäftigt war, arbeitete er bereits bei AMD und Intel. Im Apple-Team war er ein durchaus hochrangiger Ingenieur. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Mac System Architecture Jeff Wilcox Apple verlassen und zu Intel gewechselt ist.