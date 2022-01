iMac Pro soll Mitte 2022 erscheinen

Apple arbeitet an einem neuen iMac Pro, soweit die Gerüchtelage. Doch wann erscheint das neue Modell? Einem aktuellen Bericht zufolge, sollten wir den neuen iMac Pro 2022 eher im Sommer als zum Apple Frühjahrs-Event erwarten.

Displayanalyst Ross Young hat zuletzt gute Apple-Kontakte nachgewiesen, in dem er Spezifikationen zu bevorstehenden Apple Produkten präzise vorhergesagt hat. Wenn es um das Display von Apple Geräten ging, lag Young mit seiner Einschätzung regelmäßig nah an der Wahrheit. Nun meldet ers sich erneut zum sogenannten iMac Pro zu Wort.

Der Analyst geht nicht mehr davon aus, dass Apple den iMac Pro im Frühjahr vorstellen wird. Mittlerweile rechnet er damit, dass Apple dem großen iMac im Sommer dieses Jahres ein Upgrade spendieren wird. Bei der Display-Technologie spricht er nach wie vor von der Mini-LED Hintergrundbeleuchtung. Allerdings soll diese weniger Mini-LED-Zonen bieten, als es beim iPad Pro und MacBook Pro der Fall ist.

As we reported in today’s DSCC Weekly, we no longer expect the Apple iMac Pro to launch in the spring. Looks more like summer. Still with a MiniLED backlight, but fewer MiniLEDs/zones than in iPad/MacBook Pro’s.

