Apple hat soeben die Public Beta 3 zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4 veröffentlicht. Einen Tag nach der Beta 3 folgt am heutigen Abend eine neu öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm.

iOS 15.4 & iPadOS 15.4: Apple veröffentlicht Public Beta 3

Die Beta 1 bzw. Public Beta 1 hat bereits gezeigt, dass es sich beim kommenden X.4 Update um ein großes Update handeln wird. In der (Public) Beta 1 zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4 waren bereits zahlreiche neue Funktionen an Bord. Als Stichworte dienen Face ID mit Mund-Nasen-Bedeckung (ohne Apple Watch), neue Emojis, Universal Control, 120Hz Animationen in Dritt-Anbieter-Apps auf dem iPhone 13 Pro und Impfzertifikate in der Wallet- und Health-App.

Mit der Beta 2 bzw. Public Beta 2 macht Apple genau da weiter, wo das Unternehmen mit der Beta 1 aufgehört hat. Das „Tap to Pay“-Framework wurde implementiert und zudem gibt es weitere Anpassungen. Mit der Beta 3 bzw. Public Beta 3 geht es nun weiter. Unter anderem sind Optimierungen für die Apple Podcasts App an Bord. Die heute veröffentlichte Public Beta 3 entspricht übrigens der gestern veröffentlichten Beta 3.

Aktuell dürften wir uns im Mitteldrittel der Entwicklung zu iOS 15.4 und iPadOS 15.4 befinden. Zumindest gehen wir davon aus, dass Apple die finale Version in rund einem Monat freigeben wird.

Hinweis: Mitglieder des Apple Beta Software-Programms raten wir für den Test von Software-Vorabversionen dringend dazu, die Beta-Software auf einem Zweitsystem oder Zweitgerät oder im Falle eines Macs auf einer zweiten Partition zu installieren (also auf Geräten die nicht geschäftskritisch sind).

Update 19;40 Uhr

Die Public Beta 3 zu watchOS 8.5, tvOS 14.5 und macOS 12.3 ist ebenfalls da.