Die erste Apple Keynote des Jahres liegt hinter uns. iPhone SE 3, iPad Air 5, Mac Studio und Studio Display wurden angekündigt. Dies werden allerdings nicht die einzigen Neuheiten sein, die Apple im Laufe dieses Jahres im Gepäck hat. Unter anderem dürfte ein neues MacBook Air auf der Agenda stehen. Genau zu diesem gibt es nun neue Hinweise.

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo meldet sich kurz nach der Apple Keynote zu Wort, um einen Ausblick auf das kommende MacBook Air zu geben.

Zunächst einmal spricht Kuo davon, das Apple beim MacBook Air 2022 auf ein komplett neues Design setzen wird. Wir erwarten, dass das kommenden MacBook Air dem MacBook Pro nacheifert, allerdings dünner und leichter sein wird. Weiter heißt es, dass Apple für das Gerät neue Farboptionen anbieten wird. Welche das sein werden ist unbekannt. Möglich ist, dass Apple ähnliche Farben wie beim 24 Zoll iMac (hier im Apple Online Store) offerieren wird.

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 9, 2022