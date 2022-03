Im Februar dieses Jahres kündigte Apple die sogenannten „App Store Sessions“ an. Kurz bevor diese Ende dieses Monats am 29. März 2022 auslaufen, macht Apple seine Entwicklergemeinde noch einmal auf diese aufmerksam und animiert dazu, die angebotenen Online-Veranstaltungen zu besuchen.

App Store Sessions noch bis zum 29. März

Sechs Wochen lang führt Apple die „App Store Sessions“ durch. Die Sessions sollen Entwicklern die neuesten App Store Funktionen näher bringen und offene Fragen beantworten. Entwickler können sich in Online-Sitzungen mit Apple-Experten verbinden, um mehr über die neuesten App Store-Funktionen zu erfahren und Antworten auf Fragen zu erhalten. Entwickler können so herausfinden, wie sie Produktseiten erstellen, die bei den Menschen, die sie erreichen möchten, am besten ankommen, großartige Abonnementerlebnisse bieten, benutzerdefinierte Angebotscodes verteilen und für ihre In-App-Events werben.

Zu den Sessions gehören

Get Started with Custom Offer Codes

Get Started with Product Page Optimization

Get Started with In-App Events

Get Started with Custom Product Pages

Optimize Subscriptions for Success: Acquisition

Die Workshops finden zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Sprachen statt.

Bevor die Sessions am 29. März enden, richtete sich Apple an seine Entwickler und macht darauf aufmerksam, dass noch ausreichend Zeit vorhanden ist, sich in Online-Sessions mit Apple-Experten zu vernetzen. Interesse? Dann findet ihr hier die angebotenen Sessions und könnt einen Termin vereinbaren.