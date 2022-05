Samsung und weitere Hersteller bieten bereits faltbare Smartphones an, da wäre es fahrlässig von Apple, wenn sich der Hersteller aus Cupertino hinter verschlossenen Türen nicht auch mit dieser Materie beschäftigen würde. Jüngsten Informationen zufolge soll Apple die farbige E-Ink Displaytechnologie für den Einsatz in faltbaren Geräten wie dem iPhone oder iPad aktuell testen.

Schon mehrfach war in der Vergangenheit zu lesen, dass sich Apple mit faltbaren iPhones und iPads beschäftigen. Allerdings rechnen wir nicht damit, dass der Hersteller diese zeitnah ankündigen, geschweige denn auf den Markt bringen wird. Die Informationslage zu diesem Thema ist recht dünn. Nichtsdestotrotz werden sich Apple Ingenieure in Cupertino intensiv mit dem Thema beschäftigen.

Nun meldet sich der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming Chi Kuo zu Wort und berichtet auf Twitter, dass Apple das E-Ink-Display für das äußerste Display in einem faltbaren Gerät verwendet werden könnte, während das größere, ausgeklappte Display eine fortschrittlichere Display-Technologie verwenden würde. Farbige E-Ink-Displays wären deutlich energieeffizienter als andere Formen der Display-Technologie, so der Analyst.

Apple is testing E Ink’s Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device’s cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices‘ must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.

