Apple-Analyst Ming-Chi Kuo revidiert seine Vorhersage, wann Apple ein faltbares iPhone bzw. iPad auf den Markt bringen könnte. Nachdem er letztes Jahr vermutet hatte, dass es bereits 2024 soweit sein könnte, erwartet der Analyst nun, dass dieses Gerücht frühestens 2025 umgesetzt wird.

Laut Kuo testet Apple derzeit ein Gerät, das über ein faltbares 9 Zoll Display verfügt – aber das seit langem gemunkelte faltbare iPhone wird wahrscheinlich nicht vor 2025 oder später auf den Markt kommen, so der Apple-Analyst in einem Tweet:

I expected Apple to launch a foldable iPhone as soon as 2024 in my reports last year, but now it’s clear this prediction needs to be revised. I predict Apple may launch its first foldable product in 2025 at the earliest, which may be a foldable iPad or a hybrid of iPad & iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 1, 2022