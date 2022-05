Nach der Vorstellung des Mac Studio mussten wir nicht lange warten, um eine Reihe von M1 Ultra Benchmarks zu sehen. Neue Tests zielen nicht nur darauf ab, zu sehen, wie der M1 Ultra theoretisch abschneidet. Vielmehr soll der praktische Nutzen getestet werden.

Mit der Einführung des Mac Studio hat Apple auch einen brandneuen Apple Silicon Chip angekündigt, den M1 Ultra. Dabei handelt es sich praktisch um zwei M1 Max Chips in einem.

Eine Reihe von Benchmarks sollen nun zeigen, welche Vorteile der Spitzenchip bietet, wobei Macworld festgestellt hat, dass ProRes-Videofilmer die größte Verbesserung erwarten können. In dem Bericht heißt es:

„Wenn Sie viel mit ProRes und Videocodecs wie H.265 arbeiten, wird Ihnen die doppelte Beschleunigung des Ultra einen großen Leistungsgewinn bringen. Für Fotobearbeiter bedeutet die fast identische Single-Core-Leistung beider Modelle, dass sie mit der billigeren Version besser dran sind, was den Wert angeht. Wenn Sie jedoch umfangreichere Fotoarbeiten durchführen müssen, kann der höhere Arbeitsspeicher des Ultra-Modells von Vorteil sein. Auch hier gilt: Erkennen Sie, was Ihr Arbeitsablauf erfordert, und wählen Sie dann entsprechend.“

Auch Engadget hat versucht, die eigenen Tests so realistisch wie möglich zu gestalten. Um dies zu gewährleisten, hat die Redaktion seine Leser gefragt, welche anspruchsvollen Aufgaben sie am häufigsten ausführen. Engadget erklärt:

Das Fazit: Wenn es um CPU-lastige Aufgaben geht, ist der M1 Ultra tatsächlich etwa doppelt so schnell wie der M1 Max. Bei GPU-lastigen Aufgaben war die Verbesserung weniger deutlich, lag aber im Allgemeinen immer noch im Bereich von 40 bis 80 Prozent.

Es überrascht nicht, dass sich die Schlussfolgerung von Macworld bestätigt, dass der M1 Ultra bei anspruchsvollen Video-Rendering-Aufgaben besonders glänzt:

„Der M1 Ultra schneidet am besten ab, wenn seine Hardware-Beschleuniger zum Einsatz kommen können. Dabei handelt es sich um die Teile des Chips, die für die Beschleunigung bestimmter Aufgaben zuständig sind, insbesondere für das Rendering von Videos und die KI-Verarbeitung. In einem Test, bei dem zehn 8K-Videoclips auf einmal verarbeitet wurden, erledigte der M1 Ultra die Aufgabe in nur 29 Sekunden, wenn seine Beschleuniger mithelfen konnten. Das war etwa doppelt so schnell wie der PC, den wir getestet haben, obwohl dieser einen AMD 5950X-Prozessor mit 16 Kernen und einer Nvidia RTX 3080 TI Grafikkarte hatte.“