BandWerk hat die neue Sonderedition „Gran Turismo“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein auf 139 Exemplare limitiertes Apple Watch Armband, das aus dem Innenleder eines echten Mercedes-Benz 380 SL aus dem Jahre 1984 gefertigt wurde. Das Armband lässt sich ab dem 22. Mai 2022 (20:00 Uhr) zu einem Preis von 179 Euro bestellen. Bereits ab dem morgigen Samstag verkauft Bandwerk das neue Armband in ihrem Ladengeschäft in München.

Bandwerk Sonderedition „Gran Turismo“

Seit mehreren Jahren begleiten wir mittlerweile Bandwerk und die verschiedenen Apple Watch Armbänder. Neben den „Standard-Modellen“ bietet Bandwerk regelmäßig auch Sondereditionen an. Auf die Sonderedition Bandama (Interieurleder eines Mercedes Benz 450 SL Baujahr 1973) und die Sonderedition Milano (Interieurleder eines Alfa Romeo Spider) folgte zuletzt die Sonderedition „Heritage 84“ (Interieur eines 1984er Porsche 911 Turbo). Nun geht es mit der Sonderedition „Gran Turismo“ aus dem Interieur-Leder eines Mercedes-Benz 380 SL weiter.

Das sorgfältig gefertigte Armband ist mit einer aufwendigen gesteppten und detaillierten Kreuznaht versehen, die an das Interieur luxuriöser Oberklasse-Automobile erinnern soll. Das Accessoire verleiht dem Look eines jeden Apple Watch Besitzer einen Hauch von Klasse und Raffinesse.

Bandwerk schreibt

Der Mercedes Benz 380 SL – Eines der erfolgreichsten Cabriolets aller Zeiten „Ein völlig neuer Sportwagen – einer der sichersten Gran Turismos der Welt; und einer der schönsten“. Mit diesen Worten bewarb Mercedes im Jahre 1971 die neue Baureihe 107. Knapp 10 Jahre später wurde diese Reihe um den 380 SL ergänzt, der aus seinen gut 3,8 Litern Hubraum satte 218 PS auf die Straße brachte. Insgesamt 18 Jahre lang baute Mercedes-Benz die legendäre Roadster-Baureihe R 107. Heute sind die sportlichen Cruiser beliebter denn je, längst ist er zum Liebhaber- und Sammlerwagen avanciert. Besonders beliebt ist das Cabriolet jenseits des Atlantik; ein Großteil der produzierten Fahrzeuge wird in den Vereinigten Staaten und Kanada ausgeliefert.

Die Nachfrage nach den Bandwerk Sondereditionen war in der Vergangenheit immer riesengroß. Alle bisherigen Sondereditionen sind restlos ausverkauft. Falls ihr ernsthaftes Interesse an diesem besonderen Armband habt, so können wir euch nur ermutigen, direkt zum Verkaufsstart zuzuschlagen. Wie eingangs erwähnt, ist die Sonderedition „Gran Turismo“ auf 139 Exemplare limitiert. Los geht es am 22. Mai 2022 um 20:00 Uhr auf der Bandwerk-Webseite. Ab dem morgigen 21. Mai 2022 erhaltet ihr die Sonderedition bereits im Bandwerk Store in München (Türkenstraße 63, 80799 München).