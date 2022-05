Im März dieses Jahres hat Apple begleitend zum Mac Studio auch das Studio Display vorgestellt. Dies könnte jedoch nicht das einzige neue Display sein, welches Apple im laufe dieses Jahres ankündigen wird.

Display-Analyst Ross Young meldet sich kurz vor dem Wochenende per Twitter zu Wort und berichtet, dass es Apples Planungen vorsehen, im Oktober dieses Jahres ein neues 27 Zoll Display mit Mini-LED-Displaytechnologie anzukündigen.

In einem Tweet sagte Young, Apple sei dabei, die Produktion des Displays von Quanta Computer zu einem anderen Lieferanten und/oder Standort zu verlagern. Dies führe zu einer Verzögerung bei der Markteinführung. Young gab zu verstehen, dass er davon ausgeht, dass das Display im Oktober dieses Jahres erscheinen werden. Zuvor ging er von einer Ankündigung im Juni rund um die WWDC 2022 aus.

Apple leak! The 27″ MiniLED monitor has been delayed as it was going to be produced at Quanta in Shanghai which has been locked down. Production is in the process of being moved to a different location and has been delayed. It now looks like an October release.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 20, 2022