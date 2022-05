Leaker Jon Prosser nutzt den heutigen Abend, um genaue Renderings zum iPhone 14 Pro zu veröffentlichen. Sollten diese echt sein, so bieten die Renderings den bislang besten Ausblick auf das kommende iPhone-Flaggschiff, welches für September dieses Jahres erwartet wird.

iPhone 14 Pro Renderings zeigen verschiedene Design-Änderungen

Immer mal wieder hat sich Jon Prosser in den vergangenen Jahren mit konkreten Informationen zu bevorstehenden Apple Produkten hervorgetan. Der Leaker traf zwar nicht immer voll ins Schwarze, lag mit seinen Informationen jedoch regelmäßig nah an der Wahrheit.

Am heutigen Tag hat Prosser ein neues Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, mit dem er das kommende iPhone 14 Pro thematisiert. Der Leaker hat mit dem Konzeptdesigner Ian Zelbo kooperiert und Renderings zum iPhone 14 Pro angefertigt. Dabei werden verschiedene Design-Änderungen im Vergleich zum iPhone 13 Pro sichtbar.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple beim iPhone 14 Pro auf eine kreis- und pillenförmige Displayaussparung für die TrueDepth-Kamera setzt. Der Rahmen um das Display soll etwas dünner und das Display minimal größer sein. Weitere Änderungen sind auf der Rückseite zu finden. Der Kamerabuckel ist im Vergleich zum aktuellen Pro-Modell etwas wuchtiger und soll unter anderem eine 48MP Kamera mit einem 57 Prozent größeren Sensor beherbergen. Die Kamera soll 8K Videoaufnahmen ermöglichen.

Die Renderings zeigen auch die Ecken des iPhone 14 Pro mit einem größeren Radius für ein runderes Erscheinungsbild. Gut möglich, dass diese Designänderung mit dem neuen Kamerasystem zusammenhängt. Die Renderings sind in verschiedenen Farben zu sehen, unter anderem auch in einer violetten Farbe.

Zuletzt hatte Prosser mutmaßliche Renderings zur Apple Watch 8 veröffentlicht. Sollten sich diese bewahrheiten, so erhält die Apple Watch 8 ein deutlich kantigeres Design.