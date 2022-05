Die Gerüchte über Apples Mixed-Reality-Headset haben in den letzten Monaten an Fahrt gewonnen. Für Diskussionen sorgte zuletzt die Frage, wann Apple das Gerät ankündigen wird. Trotz der jüngsten Hinweise auf Apples neue „realityOS“-Plattform liegt eine offizielle Ankündigung des Headsets noch in weiter Ferne – das sagt zumindest der Analyst Ming-Chi Kuo.

Laut Kuo dürfte es noch länger dauern, bis Apples AR/VR-Headset in die Massenproduktion geht. Nach einer Markenanmeldung für das Betriebssystem „realityOS“ kam die Hoffnung auf, dass Apple sein erstes Mixed-Reality-Headset auf der WWDC 2022 vorstellen wird. Der Analyst hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass Apple das Gerät nächste Woche ankündigt.

Passend hierzu haben wir uns erst gestern die Markenanmeldung genauer angeschaut und festgestellt, dass es sich bei dem Timing zwischen Anmeldung und WWDC tatsächlich um einen Zufall handeln könnte, der von einer gesetzlichen Vorgabe angetrieben wird.

Einer der Gründe, warum Kuo nicht davon ausgeht, dass Apple im Juni eine Vorschau auf sein neues Headset zeigen wird, ist, dass dies der Konkurrenz genug Zeit geben würde, die Funktionen des Produkts zu kopieren. Der Analyst hält an seiner früheren Vorhersage fest, dass das Headset Anfang 2023 statt 2022 in die Läden kommen wird.

(1/2)

It still takes some time before Apple AR/MR headset enters mass production, so I don’t think Apple will release AR/MR headset and rumored realityOS at WWDC this year. Apple’s competitors worldwide can’t wait to see the hardware spec and OS design for Apple’s AR/MR headset.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 31, 2022