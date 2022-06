Apple hat einen ersten Ausblick auf iOS 16 gegeben. Auf eine Vielzahl an Neuerungen sind wir bereits in einem separaten Artikel eingegangen. Allerdings werden nach und nach weitere Neuerungen bekannt. Dies wird sich sicherlich in den kommenden Wochen fortsetzen. Eine weitere Neuerung liegt im Entsperren eines iPhones mit Face ID im Querformat.

iOS 16 unterstützt Face ID im Querformat

Bis dato lassen sich iPhones nur im Hochformat per Face ID entsperren. Dies wird sich mit iOS 16 ändern. Allerdings liegen uns hierzu noch nicht viele Informationen vor.

Apple spricht dato nur davon, dass kompatible iPhone-Modelle in der Lage sein werden, sich im Querformat per Face ID entsperren zu lassen. Welche Modelle letztendlich kompatibel sind, ist bis dato nicht bekannt. Auch scheint die Funktion noch nicht in der Beta 1 implementiert zu sein. Kann diese Neuerung erst mit dem iPhone 14 genutzt werden? Oder greift die Neuerung auch schon bei aktuellen iPhone-Modellen?