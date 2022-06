Wie Bloombergs Mark Gurman am Donnerstag berichtete, erwägt Apple, Ende 2023 oder Anfang 2024 ein völlig neues 12 Zoll Notebook auf den Markt zu bringen. Gurman sagte, es sei ungewiss, ob das 12 Zoll Gerät ein Low-End-MacBook oder ein höherwertiges MacBook Pro sein würde. Nun gibt es einen Hinweis, der auf ein Pro-Modell mit M2 Pro bzw. M2 Max Chip hindeutet.

Der treffsichere Leaker Majin Bu hat behauptet, dass es sich bei dem von Gurman erwähnten 12 Zoll MacBook um ein Pro-Modell mit Apples M2 Pro- und M2 Max-Chips handeln soll. Der M2 Max soll angeblich mit einer 12-Kern-CPU und einer bis zu 38-Kern-GPU ausgestattet sein, während der M1 Max maximal mit einer 10-Kern-CPU und einer 32-Kern-GPU ausgestattet ist.

Auf Twitter schreibt Majin Bu:

According to what my resource reported, Apple is working on a new 12-inch MacBook Pro that will be released in 2023. We do not know the processor yet but it is supposed to be equipped with M2 Pro and M2 Max, this suggests that it could join to the new 14 and 16 inch lineup. pic.twitter.com/e5T6Xu0p3C

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 10, 2022