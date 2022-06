Bei „One for One“ handelt es sich nicht etwa um einen neuen Tarif oder ähnliches, vielmehr hat Vodafone eine neue Initiative gegen Elektroschrott gestartet. Für jedes verkaufte Handy, holt der Mobilfunkanbieter ein Gerät zurück in den Kreislauf.

„One for One“: neue Vodafone Initiative gegen Elektroschrott

Vodafone macht darauf aufmerksam, dass in den vergangenen fünf Jahren der Elektroschrott weltweit um 21 Prozent auf über 50 Millionen Tonnen jährlich angestiegen ist. Nach wie vor ist die Tendenz stark steigend.

Mit dem einzigartigen „One for One“-Versprechen übernimmt der Digitalisierungskonzern Vodafone Verantwortung im Sinne einer grünen Kreislaufwirtschaft: Für jedes an Privatkunden verkaufte Handy holt Vodafone Deutschland ein altes Handy zurück in den Kreislauf. Zusammen mit „Closing the Loop“, dem weltweit führenden Anbieter von E-Waste-Kompensation, trägt Vodafone dazu bei, dass jährlich über eine Million Handys aus Ländern ohne sichere Recycling-Strukturen fachmännisch recycelt werden. Auch in Deutschland sorgt Vodafone für einen längeren Lebenszyklus und geschlossenen Kreislauf von Smartphones. Durch optimierte Repair-, Re-trade- und Recycling-Services.

Los geht es noch diesen Monat. Vodafone schreibt