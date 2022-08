Analysten zufolge ist die europäische Smartphone-Nachfrage im zweiten Quartal 2022 schwächer als ein Jahr zuvor. Inmitten des Absatzrückgangs kommt Apple offenbar besser zurecht als die meisten anderen Unternehmen. So ist es dem Unternehmen aus Cupertino gelungen, in dem Quartal seinen iPhone-Absatz zu steigern.

Vor dem Hintergrund eines sich verschlechternden gesamtwirtschaftlichen Umfelds und geopolitischer Unsicherheiten ist der europäische Smartphone-Markt im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent zurückgegangen, so die jüngste Marktanalyse von Counterpoint Research. Bemerkenswert ist hierbei, dass sowohl Apple als auch Samsung während des Rückgangs ihre Gesamtauslieferungen sogar steigern konnten. Dabei stieg der Marktanteile der Unternehmen um 3 Prozent bzw. 5 Prozent.

Samsung blieb im zweiten Quartal mit 32 Prozent Marktanteil der führende Smartphone-Hersteller in Europa. Apple belegte im Berichtszeitraum mit 24 Prozent Marktanteil den zweiten Platz.

„Die Situation in Europa bleibt leider düster. Viele Länder in Europa rutschen immer näher an die Rezession heran, und die innenpolitischen Spannungen in zahlreichen Ländern jenseits von Russland und der Ukraine nehmen zu, zum Beispiel in Frankreich, Deutschland und Großbritannien“, so Jan Stryjak, Associate Director bei Counterpoint. „Wir bleiben jedoch hoffnungsvoll, dass die Talsohle erreicht ist und der Trend bald nach oben zeigt, aber die Erholung wird wahrscheinlich langwierig und langsam sein.“