Bereits zur Markteinführung des iPhone XS und iPhone XR hatte Apple in den USA einen optionalen Diebstahl- und Verlustschutz für AppleCare+ eingeführt. Nachdem der Service mittlerweile auch in Deutschland verfügbar ist, startet „AppleCare+ inklusive Absicherung gegen Diebstahl und Verlust“ in drei weiteren Ländern, darunter Frankreich, Italien und Spanien.

AppleCare+ mit Diebstahl- und Verlustschutz für das iPhone

Mit „AppleCare+ inklusive Absicherung gegen Dieb­stahl und Verlust“ erhalten Kunden alles, was in AppleCare+ enthalten ist, plus eine Abdeckung bei Diebstahl und Verlust für bis zu zwei Fälle binnen 12 Monaten. In diesem Fall wird eine Zusatzgebühr in Höhe von 129 Euro berechnet. Für die Absicherung gegen Diebstahl und Verlust muss zum Zeitpunkt des Verlusts oder Diebstahls und während des gesamten Versicherungs­falls „Mein iPhone suchen“ auf dem betroffenen Gerät aktiviert sein.

Der Plan selbst kostet bis zu 229 Euro (je nach Gerät bzw. Modell) im Voraus für eine zweijährige Laufzeit oder bis zu 11,49 Euro pro Monat. Wenn z. B. das iPhone 13 Pro Max eines Kunden verloren geht oder gestohlen wird und er AppleCare+ mit Diebstahl- und Verlustschutz hat, kann er gegen die Gebühr von 129 Euro ein Ersatz-iPhone beantragen, anstatt ein neues iPhone kaufen zu müssen.

AppleCare+ für das iPhone deckt bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung binnen 12 Monaten ab. Es fallen jeweils Zusatzgebühren an. Außerdem erhalten Kunden Batterieservice, Express-Austauschservice und vorrangigen Support durch Apple-Experten. Die Vorteile von AppleCare+ gelten getrennt von dem in Deutschland gemäß BGB gewährten Verbraucher­recht, innerhalb von zwei Jahren ab Übergang der Ware eine kostenlose Reparatur, einen kostenlosen Austausch, einen Rabatt oder eine Rück­zahlung durch den Händler zu erhalten, wenn das gekaufte Produkt zum Zeitpunkt des Übergangs nicht dem Kaufvertrag entspricht.

Wie MacRumors berichtet, ist mit der jüngsten Erweiterung AppleCare+ inklusive Absicherung gegen Dieb­stahl und Verlust nun in den USA, Australien, Deutschland, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien erhältlich.