Apple hat zum Wochenende einen neuen Werbespot veröffentlicht, mit dem die Verantwortlichen in Cupertino das All-In-One-Paket „Apple One“ bewerben. Das Bundle umfasst verschiedene Apple Services zum monatlichen Pauschalpreis.

„The best of Apple“

In dem neuesten Clip „The best of Apple. All in one – Apple One“ gibt uns einen kurzen Überblick auf die in Apple One enthaltenen Services: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCLoud+ und Apple Fitness+.

Ende 2020 startet Apple One (Einzelperson und Familie). Für Apple One Einzelperson (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ mit 50GB) werden monatlich 14,96 Euro fällig. Apple One Familie beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ mit 200GB und kann mit bis zu fünf Personen geteilt werden.

Ende 2021 folgte Apple One Premium. Dieses Paket beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCLoud+ mit 2TB und Apple Fitness+. Die jeweiligen Services können mit bis zu fünf Personen geteilt werden. Monatlich werden 28,95 Euro fällig.