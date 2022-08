Nach der Ankündigung von Apple am 7. September ein Event zu veranstalten, gibt es mehrere Leaks aus Asien. Hierbei steht das iPhone 14 Pro im Fokus, das dieses Jahr ein umfangreiches Upgrade erhalten soll. So zeigen Bilder angeblich den neuen pillenförmigen und runden Ausschnitt im oberen Displaybereich des iPhone 14 Pro. Zudem sind Dummy-iPhones aufgetaucht, die eine Vorschau auf neue Farboptionen der neuen Pro-Modelle geben sollen.

Der Twitter-Nutzer „DuanRui“ hat heute mehrere Bilder von der chinesischen Social-Media-Webseite Weibo geteilt, von denen eines eine reale Nahaufnahme der TrueDepth-Kameraausschnitte des iPhone 14 Pro zeigen soll. Sehr wahrscheinlich wird Apple die bekannte Notch mit einer kreis- und pillenförmigen Displayaussparung ersetzen.

Auch der Vollzeit-Leaker „ShrimpApplePro“ meldet sich zum Thema und teilt einen Screenshot, der angeblich von einem iPhone 14 Pro Max stammt. In einem Bild überlagert er die Statusleistenelemente mit einem Screenshot von einem iPhone 13 Pro Max, um zu zeigen, wie Apple plant, die Elemente der Statusleiste zu vergrößern und neu auszurichten, um dem neuen TrueDepth-Kameradesign Rechnung zu tragen.

<Exclusive>

With the existence of the Pill+hole on the iPhone 14 Pro series, how will the status bar be positioned?

So here is your answer with a screenshot from an iPhone 14 Pro Max, compared with iPhone 13 Pro Max status bar. 🤪

Now it sit slightly lower and to the right a bit pic.twitter.com/LHb1ZsdJ6v

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 25, 2022