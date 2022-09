Apple hat im Vorfeld des Toronto International Film Festivals 2022 (TIFF), das vom 8. bis 18. September in Toronto, Kanada, stattfindet, eine Reihe von fünf mit Spannung erwarteten Filmen vorgestellt und den jeweiligen Starttermin bestätigt. Darüberhinaus wird es im Rahmen des Festivalseine Gesprächsrunde zur Doku-Serie „Gutsy“ geben.

Neue Apple Original

Causeway

„Causeway“ ist ein intimes Porträt einer Soldatin, die nach ihrer Rückkehr nach New Orleans darum kämpft, sich an ihr Leben anzupassen. Jennifer Lawrence ist in der Hauptrolle zu sehen und gleichzeitig ist die Lawrence für die Produktion verantwortlich. Regie führt Lila Neugebauer.

Vor seiner weltweiten Premiere auf Apple TV+ am 4. November wird „Causeway“ am Samstag, den 10. September als Special Presentation im Royal Alexandra Theatre beim TIFF debütieren.

Sidney

Dieser aufschlussreiche Dokumentarfilm von Produzentin Oprah Winfrey und unter der Regie von Reginald Hudlin ehrt den legendären Sidney Poitier und sein Vermächtnis als legendärer Schauspieler, Filmemacher und Aktivist im Zentrum von Hollywood und der Bürgerrechtsbewegung. Der Film enthält ehrliche Interviews mit Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee und vielen mehr.

Vor seiner weltweiten Premiere auf Apple TV+ am 23. September wird „Sidney“ am Samstag, den 10. September, als Galapräsentation beim TIFF in der Roy Thomson Hall debütieren.

Raymond & Ray

„Raymond & Ray“ folgt den Halbbrüdern Raymond und Ray, die im Schatten eines schrecklichen Vaters gelebt haben. Irgendwie haben sie beide immer noch Sinn für Humor, und seine Beerdigung ist eine Chance für sie, sich neu zu erfinden. Es gibt Wut, es gibt Schmerz, es gibt Torheit, es könnte Liebe geben und es gibt definitiv Totengräber. Die Hauptrollen spielen Ewan McGregor, Ethan Hawke, Maribel Verdú und Sophie Okonedo, Regie führt Rodrigo Garcia.

„Raymond & Ray“ wird am 21. Oktober weltweit auf Apple TV+ uraufgeführt. Der Film wird am Montag, den 12. September, als Galapräsentation beim TIFF in der Roy Thomson Hall debütieren.

“The Greatest Beer Run Ever”

Chickie, dessen Jugendfreunde in Vietnam kämpfen, fasst einen unglaublichen Beschluss. Als Zeichen seines Beistands will er selbst ins Kriegsgebiet reisen, um seinen Freunden ein kleines Stückchen Heimat mitzubringen: bestes amerikanisches Dosenbier. Als Chickie die Realität und Kontroversen dieses Krieges dann aber leibhaftig erfährt und das Wiedersehen mit seinen Kameraden zu einer Prüfung um die Wirren und Herausforderungen des Erwachsenwerdens wird, wird klar: Was ein gut gemeinter Plan war, soll nicht weniger als das Abenteuer seines Lebens werden. In der Hauptrolle sind Zac Efron und Russel Crowe zu sehen.

„The Greatest Beer Run Ever“ wird am 30. September weltweit auf Apple TV+ uraufgeführt. Der Film wird am Dienstag, den 13. September, als Galapräsentation in der Roy Thomson Hall beim TIFF debütieren.

“Louis Armstrong’s Black & Blues”

„Louis Armstrong’s Black & Blues“ bietet einen intimen und aufschlussreichen Blick auf den weltverändernden Musiker, präsentiert durch eine Linse aus Archivmaterial und nie zuvor gehörten Heimaufnahmen und persönlichen Gesprächen.

„Louis Armstrong’s Black & Blues“ wird am 28. Oktober weltweit auf Apple TV+ uraufgeführt.

„Gutsy“

Ein mit Spannung erwarteter achtteiliger Dokumentarfilm über Hillary Rodham Clinton und Chelsea Clinton, die die mutigen Frauen feiern, die sie inspirieren. Basierend auf dem gefeierten Bestseller der Clintons, „The Book of Gutsy Women“, zeigt die Dokureihe Hillary und Chelsea, die sich auf eine zum Nachdenken anregende Reise begeben, um mit bahnbrechenden Künstlerinnen, Aktivistinnen, Gemeindevorsteherinnen und Alltagsheldinnen zu sprechen.

Alle acht Teile von „Gutsy“ werden am 9. September weltweit auf Apple TV+ uraufgeführt. Hillary und Chelsea Clinton werden am Samstag, den 10. September, Gastredner beim Industry Conference Visionaries-Programm des Festivals in der TIFF Bell Lightbox sein.