Im vergangenen Monat hatte Apple mit der iPhone 14 Familie, den AirPods Pro 2 sowie den neuen Apple Watch Modellen die ersten Herbst-Produktneuheiten angekündigt. Im kommenden Monat könnte es dann mit neuen iPads und Macs weitergehen. Ob Apple für diese ein Special Event veranstaltet oder diese per Pressemitteilung angekündigt, bleibt abzuwarten. Doch nach dem Jahr 2022 kommt das Jahr 2023.

Gurman spricht über Apple Neuheiten im kommenden Jahr

Apple-Insider Mark Gurman, der in der Vergangenheit regelmäßig seine guten Kontakte nachgewiesen hat, hat sich in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters zu verschiedenen Themen geäußert und unter anderem einen Blick auf das kommende Jahr geworden. Neue iPhones, neue iPads und neue Apple Watch Modelle sind gesetzt, doch welche größeren Apple Neuheiten sind zu erwarten?

15 Zoll MacBook Air

Seit längerem wird über ein 15 Zoll MacBook Air gemunkelt. Gurman greift die Gerüchte auf und „bestätigt“, dass Apple an einem entsprechenden Modell arbeitet und dieses kommendes Jahre ankündigen wird. Das 15 Zoll MacBook Air soll eine ähnliche Displaygröße wie das 16 Zoll MacBook Pro bieten, allerdings ein dünneres und leichteres Design aufweisen. Aktuell bietet Apple „nur“ ein 13 Zoll MacBook Air an. Das 15 Zoll Modell soll sich optisch am aktuellen 13 Zoll Modell anlehnen, welches im Juni eingeführt wurde.

Apple „Reality Pro“ Headset

Eine der größten Produktneuheiten im kommenden Jahr könnte das sogenannte „Reality Pro“-Headset sein. Anfang kommenden Jahres könnte es bereits soweit sein. Nach der Vorstellung dürfte es dann allerdings noch Monate dauern, bis dieses im Handel erhältlich ist.

iMac mit M3-Chip

Ein iMac mit M2 Chip scheint aktuell nicht in Sicht, zumindest gibt es dazu keine ernsthaften Gerüchte. Vielmehr könnte Apple im kommenden Jahr einen iMac mit M3-Chip vorstellen. Mehr oder weniger hat Gurman hierzu nicht zu sagen. Ob es sich um einen „normalen“ iMac oder um einen iMac Pro handelt, bleibt abzuwarten.

Mac Pro mit Apple Silicon

Bis auf den Mac Pro hat Apple alle seine Macs bereits auf Apple Silicon umgestellt und Intel den Rücken gekehrt. Beim Mac Pro warten wir noch auf diese Umstellung. Laut Gurman wird die Umstellung nicht mehr in diesem Jahr, sondern im kommenden Jahr stattfinden. Die Rede ist von einem M2 Ultra Chip mit 20-Core CPU und bis zu 64-Core GPU. Optional könnte Apple das Gerät mit M2 Extreme und 40-Core CPU und bis zu 128-Core GPU anbieten.

Neue HomePods

Der ursprüngliche HomePod wurde im März 2021 eingestampft. Stattdessen setzt Apple aktuell auf den HomePod mini. Allerdings soll Apple an einem neuen HomePod-Modell arbeiten, der eine ähnliche Größe wie der Original HomePod aufweisen allerdings eine bessere Soundqualität bieten soll. Für dieses Gerät wird der S8-Chip der Apple Watch 8 gehandelt.

Kombination aus HomePod, FaceTime-Kamera und Apple TV

Apple arbeitet laut Gurman an einem neuen Produkt, bei dem der Hersteller ein Apple TV, einen HomePod und eine FaceTime-Kamera kombiniert. Ende 2023 soll dieses nun angekündigt werden