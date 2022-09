Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple mehrere neue Beta-Versionen für eingetragene Entwickler auf den eigenen Servern bereit. Seitdem kann unter anderem die iOS 16.1 Beta 3 heruntergeladen und installiert werden. Auf die Veränderungen, die die Beta 3 mit sich bringt, sind wir bereits eingegangen, auf eine Neuerung möchten wir allerdings noch einmal explizit zu sprechen kommen. Es geht um die Funktion „Notruf SOS über Satellit“.

iOS 16.1 beinhaltet Demo für „Notruf SOS über Satellit“

Aller Voraussicht nach, wird Apple die finale Version von iOS 16.1 im Laufe des Oktobers für Jedermann veröffentlicht. Die Funktion „Notruf SOS über Satellit“ ist hingegen erst für November angekündigt. Nichtsdestotrotz legt Apple bereits mit iOS 16.1 den Grundstein für die Funktion.

Die Kollegen von 9to5Mac konnten in der gestern veröffentlichten iOS 16.1 Beta 3 mehrere Funktionen (die noch aktiviert werden müssen) für die Satelliten-Kommunikation der iPhone 14 Modelle entdecken. Darüberhinaus beinhaltet die Beta 3 eine Demo-Funktion für die Satellitenverbindung.

Mit dieser Funktion können Benutzer sehen, wie Notruf SOS über Satellit funktioniert, ohne einen abgelegenen Bereich ohne Mobilfunk- und WiFi-Abdeckung aufsuchen zu müssen. Der entdeckte Programmcode deutet darauf hin, dass die Demo-Funktion so ziemlich genauso funktioniert wie die tatsächliche „Notruf SOS über Satellite“-Funktion. So können Anwender vorab erleben, was sich in einem realen Notfall unternehmen müssen. Sobald verfügbar, kann auf die Demo jederzeit über die Einstellungen-App -> Notruf SOS zugegriffen werden. Es heißt

Probiere die Satellitenverbindungs-Demo aus. Erfahre, wie du dich im Notfall mit einem Satelliten verbinden kannst. Du kannst jederzeit zu Einstellungen -> Notfall-SOS gehen, um die Demo auszuprobieren.

Natürlich wird bei der Demo keine echte Verbindung zum Satelliten aufgenommen, um einen Notruf abzusetzen.